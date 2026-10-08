बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 350 करोड़ पार 'दृश्यम 3' की कमाई, कैसा है 'द वन' और 'हनुमान अंश' का हाल?

1 of 6 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में चल रही हैं। हालांकि अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' सबसे ज्यादा कमाई कर रही है। छठे दिन फिल्म की कमाई घटी है। मगर इसने बुधवार को भी नोट छापे हैं। जानिए इस फिल्म के अलावा 'द वन', 'हनुमान अंश' और 'द पैराडाइज' ने कितना कलेक्शन किया है।

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2 of 6 फिल्म 'दृश्यम 3' - फोटो : सोशल मीडिया

'दृश्यम 3' ने कितना कमाया?

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी। फिल्म ने वीकएंड का भी जमकर फायदा उठाया। वीकडेज में भी फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। पहले दिन इस फिल्म ने 62 करोड़ रुपये से खाता खोला। दूसरे दिन इसने 53.50 करोड़ रुपये कमाए। तीसरे दिन इसकी कमाई 61 करोड़ रुपये रही। चौथे ने इसने 21 करोड़ रुपये बटोरे। पांचवें दिन फिल्म का कलेक्शन 19.50 करोड़ रुपये रहा। बुधवार को इसने 15.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसका टोटल कलेक्शन 232.50 करोड़ रुपये हो गया है।

3 of 6 दृश्यम 3 - फोटो : अमर उजाला

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4 of 6 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला

'द वन' का क्या है हाल? सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अदाकारी वाली फिल्म 'द वन' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

फिल्म को रिलीज हुए 13 दिन हो चुके हैं। अब इसकी कमाई काफी घट गई है।

फिल्म की कमाई अब लाखों में सिमट गई है।

मंगलवार को इसने 1.20 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

बुधवार को इसने 80 लाख रुपये कमाए हैं।

इसके साथ इसका टोटल कलेक्शन 65.05 करोड़ रुपये हो गया है।

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5 of 6 हनुमान अंश - फोटो : सोशल मीडिया