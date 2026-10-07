भारतीय वायुसेना दिवस: राजेश खन्ना की आराधना से ऋतिक की फाइटर तक, फिल्में जिनमें दिखा लड़ाकू विमानों का पराक्रम

1 of 11 कलाकारों ने परदे पर निभाया पायलट का किरदार - फोटो : अमर उजाला







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बॉलीवुड ने भी वायुसेना पर कई फिल्में बनाई हैं। कई कलाकारों ने वायु सेना के अधिकारियों के रोल किए हैं। इस खबर में हम उन कलाकारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने वायु सेना के अधिकारियों का ऐसा किरदार निभाया कि यादगार बन गया।



बॉलीवुड ने भी वायुसेना पर कई फिल्में बनाई हैं। कई कलाकारों ने वायु सेना के अधिकारियों के रोल किए हैं। इस खबर में हम उन कलाकारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने वायु सेना के अधिकारियों का ऐसा किरदार निभाया कि यादगार बन गया। हर साल 8 अक्तूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। साल 1932 में इसी दिन भारतीय वायु सेना की स्थापना हुई थी। इस दिन को वायु सेना के योद्धाओं के साहस, अनुशासन और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।

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2 of 11 आराधना - फोटो : सोशल मीडिया

फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा/सूरज वर्मा- राजेश खन्ना (आराधना)

राजेश खन्ना की अदाकारी वाली फिल्म 'आराधना' साल 1969 में रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने डबल रोल किया था। एक अरुण कुमार सक्सेना और दूसरा सूरज प्रसाद सक्सेना। अरुण कुमार सक्सेना वायुसेना में अधिकारी होते हैं। उनकी गुपचुप शादी होती है। एक हादसे में उनका निधन हो जाता है। इसके बाद उनका बेटा सूरज प्रसाद सक्सेना अपने परिवार से जुड़ता है। यह संभवत: हिंदी में सिनेमा में पहली बार था जब किसी लीड हीरो ने वायु सेना अधिकारी का किरदार निभाया था।

3 of 11 बॉर्डर - फोटो : आईएमडीबी

विंग कमांडर एम. एस. बाजवा- जैकी श्रॉफ (बॉर्डर)

1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी। जब लोंगेवाला की चौकी पर तैनात भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान के खिलाफ जंग में मदद की जरूरत होती है, तो एम. एस. बाजवा (जैकी श्रॉफ) वायुसेना के विमानों के जरिए सैनिकों की मदद के लिए पहुंचते हैं।

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4 of 11 वीर जारा - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह- शाहरुख खान (वीर जारा)

साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'वीर जारा' में शाहरुख खान के किरदार स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह को खूब पसंद किया गया। अपनी ड्यूटी के दौरान वह पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली जारा हयात खान (प्रीति जिंटा) की जान बचाते हैं। इसके बाद दोनों में प्यार होता है। फिल्म में शाहरुख खान को पाकिस्तान में 22 साल की जेल होती है। हालांकि, कहानी का अंत सुखद होता है।



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5 of 11 रंग दे बसंती - फोटो : सोशल मीडिया