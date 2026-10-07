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भारतीय वायुसेना दिवस: राजेश खन्ना की आराधना से ऋतिक की फाइटर तक, फिल्में जिनमें दिखा लड़ाकू विमानों का पराक्रम

Thu, 08 Oct 2026 08:30 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 08 Oct 2026 08:30 AM IST
सार

Indian Air Force Day: भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर हम बॉलीवुड के उन कलाकारों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने फिल्मों में वायु सेना अधिकारियों का किरदार निभाया है। इसके साथ ही जानें उन फिल्मों के बारे में जिन्में वायु सेना का पराक्रम देखने मिला।

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Indian Air Force Day Jackie Shroff to Kangana Ranaut Play Indian air force officer role in bollywood films
कलाकारों ने परदे पर निभाया पायलट का किरदार - फोटो : अमर उजाला
हर साल 8 अक्तूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। साल 1932 में इसी दिन भारतीय वायु सेना की स्थापना हुई थी। इस दिन को वायु सेना के योद्धाओं के साहस, अनुशासन और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।

बॉलीवुड ने भी वायुसेना पर कई फिल्में बनाई हैं। कई कलाकारों ने वायु सेना के अधिकारियों के रोल किए हैं। इस खबर में हम उन कलाकारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने वायु सेना के अधिकारियों का ऐसा किरदार निभाया कि यादगार बन गया।

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Indian Air Force Day Jackie Shroff to Kangana Ranaut Play Indian air force officer role in bollywood films
आराधना - फोटो : सोशल मीडिया
फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण वर्मा/सूरज वर्मा- राजेश खन्ना (आराधना)
राजेश खन्ना की अदाकारी वाली फिल्म 'आराधना' साल 1969 में रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने डबल रोल किया था। एक अरुण कुमार सक्सेना और दूसरा सूरज प्रसाद सक्सेना। अरुण कुमार सक्सेना वायुसेना में अधिकारी होते हैं। उनकी गुपचुप शादी होती है। एक हादसे में उनका निधन हो जाता है। इसके बाद उनका बेटा सूरज प्रसाद सक्सेना अपने परिवार से जुड़ता है। यह संभवत: हिंदी में सिनेमा में पहली बार था जब किसी लीड हीरो ने वायु सेना अधिकारी का किरदार निभाया था।
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बॉर्डर - फोटो : आईएमडीबी
विंग कमांडर एम. एस. बाजवा- जैकी श्रॉफ (बॉर्डर)
1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी। जब लोंगेवाला की चौकी पर तैनात भारतीय सैनिकों को पाकिस्तान के खिलाफ जंग में मदद की जरूरत होती है, तो एम. एस. बाजवा (जैकी श्रॉफ) वायुसेना के विमानों के जरिए सैनिकों की मदद के लिए पहुंचते हैं। 
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वीर जारा - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह- शाहरुख खान (वीर जारा)
साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'वीर जारा' में शाहरुख खान के किरदार स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह को खूब पसंद किया गया। अपनी ड्यूटी के दौरान वह पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली जारा हयात खान (प्रीति जिंटा) की जान बचाते हैं। इसके बाद दोनों में प्यार होता है। फिल्म में शाहरुख खान को पाकिस्तान में 22 साल की जेल होती है। हालांकि, कहानी का अंत सुखद होता है।
 
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रंग दे बसंती - फोटो : सोशल मीडिया
फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर- आर माधवन (रंग दे बसंती)
फिल्म 'रंग दे बसंती' (2006) में आर माधवन ने भारतीय वायुसेना के पायलट का किरदार निभाया है। एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत पूरी फिल्म की कहानी को एक नया मोड़ देती है। शांति से प्रदर्शन करने वाले युवाओं का गुस्सा फूटता है। इसमें आमिर खान, सोहा अली खान, शर्मन जोशी, सिद्धार्थ और कुणाल कपूर ने अभिनय किया है।
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