इंडियाज गॉट लेटेंट 2: 'कुछ ज्यादा ही...', पूनम पांडे का एपिसोड नहीं हुआ रिलीज; पोस्ट शेयर कर समय पर कसा तंज
- अभिनेत्री पूनम पांडे एक बार फिर चर्चा में हैं।
- इस बार वजह उनका कॉमेडियन समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' है।
- जानिए क्या है पूरा मामला।
विस्तार
पूनम ने शेयर कीं समय रैना के साथ तस्वीरें
रविवार, 22 नवंबर को पूनम पांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' के सेट की कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में वह समय रैना के साथ नजर आ रही हैं। उनके अलावा पैनल में शामिल बलराज घई, महीप सिंह और मधुर विर्ली भी तस्वीरों में दिखाई दिए।
हालांकि, इन तस्वीरों से ज्यादा लोगों का ध्यान पूनम के कैप्शन ने खींचा। उन्होंने लिखा, 'लगता है मेरा सीजन टू का एपिसोड कुछ ज्यादा ही विवादित था... इसीलिए पोस्ट नहीं किया।'
पूनम के इस मजाकिया पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस के बीच उनके एपिसोड को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर शो के दूसरे सीजन का फिनाले होने के बाद भी उनका एपिसोड रिलीज क्यों नहीं किया गया।
हालांकि, अभी तक इस बात की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है कि पूनम पांडे वाला एपिसोड रिलीज क्यों नहीं हुआ। अभिनेत्री ने भी अपने पोस्ट में इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। उनका यह बयान सिर्फ मजाकिया अंदाज में की गई टिप्पणी नजर आता है।
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