पूनम के इस मजाकिया पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस के बीच उनके एपिसोड को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर शो के दूसरे सीजन का फिनाले होने के बाद भी उनका एपिसोड रिलीज क्यों नहीं किया गया।हालांकि, अभी तक इस बात की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है कि पूनम पांडे वाला एपिसोड रिलीज क्यों नहीं हुआ। अभिनेत्री ने भी अपने पोस्ट में इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। उनका यह बयान सिर्फ मजाकिया अंदाज में की गई टिप्पणी नजर आता है।