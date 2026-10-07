{"_id":"6ac68bae6fb9ecf9650294c6","slug":"shahzad-khan-did-not-get-paid-for-andaz-apna-apna-and-shaka-laka-boom-boom-tells-about-father-2026-10-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शहजाद खान: अभिनेता का दावा! इस मशहूर फिल्म और शो के लिए नहीं मिले पैसे; पिता की छवि का पड़ा बचपन पर असर","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन अभिनेता शहजाद खान बॉलीवुड 'फिल्म अंदाज अपना अपना' और टीवी शो 'शाका लाका बूम बूम' में अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। दर्शकों ने उनके प्रदर्शन को पसंद किया। शहजाद ने दावा किया है कि 'अंदाज अपना अपना' और 'शाका लाका बूम बूम' के लिए उनका भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता के विलेन की भूमिका निभाने की वजह से उनके बचपन पर कैसा असर पड़ा।

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पैसे ना देने वाला याद रहता है

'शाका लाका बूम बूम' में अपने अभिनय को याद करते हुए, शहजाद ने खुलासा किया, 'उसके पैसे आज तक नहीं मिले। जिनके पैसे नहीं मिले वो प्रोजेक्ट सुपरहिट हुए। जिसने आपको पैसे दिए आप उसे ज्यादा याद नहीं रखते लेकिन जिसने आपको चोट दी है, जिसने आपको पैसे नहीं दिए वो आपको मरते दम तक याद रहेगा।'

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पिता के रोल का बचपन पर पड़ा असर

अभिनेता शहजाद खान ने बताया कि कैसे उनके पिता की स्क्रीन पर विलेन वाली मशहूर इमेज का उनके बचपन पर असर पड़ा। शहजाद ने कहा, 'लड़कियां मुझसे बहुत डरती थीं। वे कहती थीं, 'इसका बाप अच्छा आदमी नहीं है। वह हीरोइन की मां को किडनैप कर लेता है, हीरोइन के साथ बदतमीजी करता है, हीरो को मारता-पीटता है।''