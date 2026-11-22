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दिलजीत ने फैंस के लिए लिखा खास मैसेज

दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अहमदाबाद कॉन्सर्ट की तस्वीरें साझा कीं। फोटोज में अहमदाबाद कॉन्सर्ट की झलकियां नजर आ रही हैं।



फैंस की भीड़ से खचाखच भरा स्टेडियम, शानदार लाइट्स और धमाकेदार शो की कुछ यादगार तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- 'अहमदाबाद आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अपने फैंस से बहुत प्यार करता हूं। जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वे हर हाल में मेरे साथ खड़े रहते हैं।'

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सिंगर दिलजीत दोसांझ ने इस कॉन्सर्ट की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया भी अदा किया है। जानिए उन्होंने क्या कहा।