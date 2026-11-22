1 of 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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'रामायण' की धूम के बीच शुक्रवार को हॉलीवुड फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो', साउथ एक्टर धनुष की 'ओम' और भी रिलीज हो गई है। जानिए इन सभी फिल्मों ने आज रविवार को कितना कलेक्शन किया है।

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2 of 4 रामायण - फोटो : साभार@imdb

'रामायण' ने 18वें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये

'रामायण' को 18वें दिन भी जबरदस्त कमाई जारी रखी है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने आज रविवार को 27.11 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 934.26 करोड़ रुपये हो गया है।



वहीं, भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,115.99 करोड़ रुपये पहुंच गया है। फिलम ने वर्ल्डवाइड 1,651 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इसके साथ ही यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेजी से 900 करोड़ रुपये कमाने वाली तीसरी भारतीय फिल्म बन गई है। इस मामले में फिल्म से आगे अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द रूल' और रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' हैं।

3 of 4 फिल्म ओम - फोटो : अमर उजाला

'ओम- ऑपरेशन मोल' की अच्छी शुरुआत

धनुष की फिल्म 'ओ.एम. ऑपरेशन मोल' भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रामायण ने शानदार परफॉर्म करने के बावजूद पहले दिन इसने 18.10 करोड़, तो वहीं दूसरे दिन 16.25 करोड़ कमाए थे। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, इसने आज 12.21 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।



इसके साथ ही फिल्म का कुल भारत नेट कलेक्शन 46.56 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 54.26 करोड़ रुपये हो गया है।

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