असम के शिक्षा मंत्री होंगे मुख्य अतिथि

इवेंट का समापन 01 दिसंबर को 'पियानो' नाटक के साथ होगा। इसे रघुबीर यादव ने इसे डायरेक्ट किया है। इस नाटक में उनकी एक स्पेशल परफॉर्मेंस भी होगी। इंटरनेशनल प्रोडक्शन के अलावा, फेस्टिवल में असम, कोलकाता, भुवनेश्वर, दीमापुर, मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों के थिएटर ग्रुप्स की परफॉर्मेंस भी दिखाई जाएंगी। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू इस समापन समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे।