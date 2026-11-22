32वां राष्ट्रीय रंगघर थिएटर फेस्टिवल: 'पंचायत' के प्रधानजी का नाटक होगा मुख्य आकर्षण, कब से शुरू होगा आयोजन?
- 32वें राष्ट्रीय रंगघर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है।
- इसमें रघुबीर यादव का नाटक 'पियानो' मुख्य आकर्षण होगा।
- दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की याद में यह नाट्य महोत्सव असम में चार दिनों तक चलेगा।
विस्तार
32वां राष्ट्रीय रंगघर थिएटर फेस्टिवल 28 नवंबर से शुरू हो रहा है। वेब सीरीज 'पंचायत' के 'प्रधानजी' मशहूर एक्टर रघुबीर यादव का नाटक 'पियानो' इस चार दिवसीय आयोजन का मुख्य आकर्षण होगा। इनके अलावा कोलंबियाई थिएटर ग्रुप टीट्रो ला मस्कारा भी परफॉर्म करेगा।
कब से शुरू होगा फेस्टिवल?
राष्ट्रीय रंगघर थिएटर फेस्टिवल 28 नवंबर से 01 दिसंबर तक असम के बारपेटा में होगा। इसका आयोजन डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की याद में होगा। फेस्टिवल 28 नवंबर को 'द बैंडिट क्वींस' के साथ शुरू होगा, जिसे कैली के कोलंबियाई थिएटर ग्रुप टीट्रो ला मस्कारा स्टेज पर पेश करेगा। इसके जरिए इस साल के प्रोग्राम को एक इंटरनेशनल टच मिलेगा।
असम के शिक्षा मंत्री होंगे मुख्य अतिथि
इवेंट का समापन 01 दिसंबर को 'पियानो' नाटक के साथ होगा। इसे रघुबीर यादव ने इसे डायरेक्ट किया है। इस नाटक में उनकी एक स्पेशल परफॉर्मेंस भी होगी। इंटरनेशनल प्रोडक्शन के अलावा, फेस्टिवल में असम, कोलकाता, भुवनेश्वर, दीमापुर, मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों के थिएटर ग्रुप्स की परफॉर्मेंस भी दिखाई जाएंगी। असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू इस समापन समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे।
अलग-अलग बैकग्राउंड के आर्टिस्ट आएंगे साथ
बारपेटा के सांसद फणी भूषण चौधरी और बारपेटा के विधायक दीपक कुमार दास गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस बार फेस्टिवल में पूरे देशभर से थिएटर से जुड़े कलाकार परफॉर्म करेंगे। साथ ही एक इंटरनेशनल थिएटर प्रोडक्शन की प्रस्तुति भी इसे खास बनाएगी। फेस्टिवल का 32वां एडिशन अलग-अलग बैकग्राउंड के कलाकारों और थिएटर ग्रुप्स को एक साथ लाएगा।