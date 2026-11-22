विज्ञापन

कंगना ने करीब एक घंटे तक ताजमहल में समय बिताया। इस दौरान उन्होंने स्मारक को करीब से देखा और कई तस्वीरें व सेल्फी भी लीं। वह दोपहर करीब 3 बजे अपने परिवार के सदस्यों के साथ ताजमहल पहुंचीं। इस दौरान उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे।ताजमहल घूमने के बाद मंडी से भाजपा सांसद कंगना ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी खंभे पर पंजे मारती हुई एक परेशान बिल्ली की तरह व्यवहार कर रहे हैं।'