कंगना रनौत: 'परेशान बिल्ली की तरह व्यवहार कर रहे', ताजमहल पहुंचीं एक्ट्रेस ने राहुल पर साधा निशाना; कही ये बात
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 22 Nov 2026 07:38 PM IST
सार
- अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत रविवार को ताजमहल घूमने पहुंचीं।
- इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है।
- जानिए एक्ट्रेस से राजनेता बनीं कंगना ने क्या कहा।
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विस्तार
अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत रविवार को ताजमहल घूमने पहुंचीं। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने उन पर कड़े बयान दिए।
राहुल गांधी पर कंगना ने कसा तंज
कंगना ने करीब एक घंटे तक ताजमहल में समय बिताया। इस दौरान उन्होंने स्मारक को करीब से देखा और कई तस्वीरें व सेल्फी भी लीं। वह दोपहर करीब 3 बजे अपने परिवार के सदस्यों के साथ ताजमहल पहुंचीं। इस दौरान उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे।
ताजमहल घूमने के बाद मंडी से भाजपा सांसद कंगना ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी खंभे पर पंजे मारती हुई एक परेशान बिल्ली की तरह व्यवहार कर रहे हैं।'
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राहुल गांधी पर कंगना ने कसा तंज
कंगना ने करीब एक घंटे तक ताजमहल में समय बिताया। इस दौरान उन्होंने स्मारक को करीब से देखा और कई तस्वीरें व सेल्फी भी लीं। वह दोपहर करीब 3 बजे अपने परिवार के सदस्यों के साथ ताजमहल पहुंचीं। इस दौरान उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे।
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ताजमहल घूमने के बाद मंडी से भाजपा सांसद कंगना ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी खंभे पर पंजे मारती हुई एक परेशान बिल्ली की तरह व्यवहार कर रहे हैं।'
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महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा
राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने आरएसएस और भाजपा को 'असभ्य, लालची, जातिवादी और पुरुष प्रधान मानसिकता वाला' बताया था, कंगना ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, 'अगर भाजपा पुरुष प्रधान पार्टी है, तो वह महिला आरक्षण विधेयक के लिए क्यों लड़ रही है? कांग्रेस ही इस विधेयक का विरोध कर रही है और इसके लागू होने में रुकावट डाल रही है। महिला विरोधी मानसिकता कांग्रेस की है।'
ये भी पढ़ें- इंडियाज गॉट लेटेंट 2: 'कुछ ज्यादा ही...', पूनम पांडे का एपिसोड नहीं हुआ रिलीज; पोस्ट शेयर कर समय पर कसा तंज
राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने आरएसएस और भाजपा को 'असभ्य, लालची, जातिवादी और पुरुष प्रधान मानसिकता वाला' बताया था, कंगना ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, 'अगर भाजपा पुरुष प्रधान पार्टी है, तो वह महिला आरक्षण विधेयक के लिए क्यों लड़ रही है? कांग्रेस ही इस विधेयक का विरोध कर रही है और इसके लागू होने में रुकावट डाल रही है। महिला विरोधी मानसिकता कांग्रेस की है।'
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