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दिल्ली-गुरुग्राम में भारी बारिश: राजधानी में जलभराव, कई जगह जाम; साइबर सिटी में स्कूल बंद और वर्क फ्रॉम होम
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली-एनसीआर
Published by: Sharukh Khan
Updated Tue, 25 Aug 2026 12:19 PM IST
सार
दिल्ली-एनसीआर में दो दिन से रुक-रुककर हो रही बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। भारी बारिश के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर वाहन रेंग रहे हैं।
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Heavy rain in Delhi-Gurugram
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दोनों शहरों के कई इलाकों में गंभीर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते सड़कों पर यातायात जाम भी देखा जा रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गुरुग्राम में आज स्कूल बंद हैं, साथ ही प्राइवेट कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है।
गुरुग्राम के सिकंदरपुर घोसी इलाके में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है। नरसिंहपुर इलाके में NH-48 पर भी ट्रैफिक जाम की समस्या देखी गई। दिल्ली में भी कई क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद गंभीर जलभराव हुआ है। दिल्ली में एपीएस कॉलोनी और एयरपोर्ट रोड पर पानी भर गया है। रायसीना रोड और कनॉट प्लेस क्षेत्र में भी जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं।
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नई दिल्ली में भारी बारिश के बाद लोग कर्तव्य पथ पर भरा पानी
- फोटो : पीटीआई
करकोला इलाके में भी सड़कों पर पानी जमा हो गया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। एम्स के पास और मोती बाग क्षेत्र में भी भारी बारिश के बाद गंभीर जलभराव देखा गया। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर भी जलभराव और यातायात जाम की स्थिति बनी हुई है। नई दिल्ली में एम्स फ्लाईओवर लूप पर भी भारी जलभराव हुआ है।
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नई दिल्ली में भारी बारिश के बाद पानी से भरी बाबा खड़क सिंह रोड से गाड़ियां गुज़रती हुईं।
- फोटो : पीटीआई
गुरुग्राम में स्कूलों और कार्यालयों पर असर
गुरुग्राम में खराब मौसम और कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 25 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी। यह निर्णय जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी संशोधित एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है। गुरुग्राम में प्राइवेट कार्यालयों में भी 'वर्क फ्रॉम होम' लागू किया गया है। इससे कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा मिली है। यह कदम छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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नई दिल्ली में भारी बारिश के बाद बाबा खड़क सिंह रोड पर भरे पानी से जाती बस
- फोटो : पीटीआई
दिल्ली के प्रमुख इलाकों में जलभराव
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के कारण कई प्रमुख इलाकों में जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। एपीएस कॉलोनी और एयरपोर्ट रोड पर पानी भरने से आवागमन बाधित हुआ है। रायसीना रोड पर भी सड़कों पर पानी जमा होने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। कनॉट प्लेस क्षेत्र में भी भारी बारिश के बाद जलभराव देखा गया। करकोला और मोती बाग जैसे इलाकों में भी स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास और एम्स के आसपास भी जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर भी जलभराव के साथ यातायात बाधित हुआ है।
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बारिश के बीच दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक में फंसी गाड़ियां
- फोटो : पीटीआई
यातायात पर व्यापक प्रभाव
दिल्ली और गुरुग्राम दोनों शहरों में भारी बारिश के कारण यातायात पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके में NH-48 पर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया। दिल्ली में भी कई प्रमुख सड़कों पर यातायात धीमा हो गया है। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर जलभराव के कारण वाहनों की गति धीमी रही। एम्स फ्लाईओवर लूप पर भी गंभीर जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य से अधिक समय लग रहा है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
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