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दिल्ली के किलेबंदी में फंसे विदेशी: टैना तीन दिन से होटल में कैद, अधूरा रह गया सपना; पीटर सबसे ज्यादा परेशान

Sat, 10 Oct 2026 06:59 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Sat, 10 Oct 2026 06:59 PM IST
सार

लंदन से आए पीटर और केल्विन को एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन पुलिस की किलेबंदी के कारण उनकी राह मुश्किल हो गई। रास्तों पर बैरिकेड लगे होने और ट्रैफिक डायवर्ट के कारण उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी हुई। 

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दिल्ली प्रदर्शन में फंसे विदेशी पर्यटक - फोटो : अमर उजाला

विदेश से दिल्ली घूमने आए पर्यटकों को प्रदर्शन ने दिल्ली की सड़कों पर भटकने को मजबूर कर दिया। किसी ने लाल किला और इंडिया गेट देखने का सपना संजोया था, लेकिन बैरिकेडिंग ने रास्ता रोक दिया। किसी को एयरपोर्ट पहुंचना था, मगर वो आगे जाने का रास्ता तलाशते रहे। कई विदेशी पर्यटक तीन दिन से होटलों में कैद हैं।


 
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मैरियल - फोटो : अमर उजाला

धरी की धरी रह गईं सारी योजनाएं
प्रदर्शन के मद्देनजर की गई पुलिस की किलेबंदी का असर विदेशी पर्यटकों पर ऐसा पड़ा कि दिल्ली घूमने की उनकी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। न्यूजीलैंड से आए मार्क और टैना, स्पेन से आए जियोमो और मैरियल व लंदन से आए पीटर और केल्विन समेत कई विदेश पर्यटकों को दिल्ली में हुई किलेबंदी के कारण परेशानी झेलनी पड़ी।

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प्रदर्शन के कारण बंद रहे रास्ते - फोटो : अमर उजाला

एयरपोर्ट जाना था, रास्ते में फंस गए पीटर और केल्विन
लंदन से आए पीटर और केल्विन को एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन पुलिस की किलेबंदी के कारण उनकी राह मुश्किल हो गई। रास्तों पर बैरिकेड लगे होने और ट्रैफिक डायवर्ट के कारण उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी हुई। उन्हें यह पता करने में भी मशक्कत करनी पड़ी कि एयरपोर्ट जाने के लिए कौन-सा रास्ता खुला है।

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न्यूजीलैंड से आए मार्क - फोटो : अमर उजाला

घूमने निकले थे, रास्तों में उलझ गए पर्यटक
स्पेन से आए जियोमो, मैरियल और न्यूजीलैंड से आए मार्क दिल्ली घूमने निकले थे। वह राजधानी की मशहूर जगहें देखना चाहते थे, लेकिन रास्तों पर बैरिकेड लगे होने के कारण उन्हें परेशानी हुई। जियोमो ने बताया कि हम दिल्ली घूमने के लिए निकले थे लेकिन रास्तों पर बैरिकेड के कारण घूम नहीं सके। मैरियल ने बताया कि हमने दिल्ली घूमने के लिए समय निकाला था, लेकिन प्रदर्शन के कारण रास्तों पर लगी रोक से हमारी योजना बिगड़ गई। वहीं, न्यूजीलैंड से दिल्ली आए मार्क की योजना लाल किला और इंडिया गेट देखने की थी। वह राजधानी की मशहूर जगहों पर घूमना चाहते थे, लेकिन रास्तों पर बैरिकेडिंग के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा

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न्यूजीलैंड से दिल्ली घूमने आईं टैना - फोटो : अमर उजाला

तीन दिन होटल में ही बीते
न्यूजीलैंड से दिल्ली घूमने आईं टैना का भारत में केवल तीन दिन रुकने का कार्यक्रम था। लेकिन प्रदर्शन के कारण उनके तीनों दिन होटल में ही बीते। वह जंतर मंतर के नजदीक अशोक रोड पर स्थित किसी होटल में रुकी हैं।

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