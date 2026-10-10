सीजेपी प्रदर्शन 2.0: बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, सड़कों पर बिछाई कीलें, बैरिकेट्स लगाकर चेकिंग; देखें तस्वीरें

1 of 10 दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी - फोटो : अमर उजाला







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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में प्रवेश करने वाले रास्तों पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अत्यधिक कड़ी कर दिया है। राजधानी की सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस ने दिल्ली बदरपुर बॉर्डर समेत कई प्रमुख मार्गों पर नाकेबंदी की है। इन नाकों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है।

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सतर्क सुरक्षा व्यवस्था

2 of 10 सतर्क सुरक्षा व्यवस्था - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी द्वारा प्रदर्शन के मद्देनजर पूरी दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा बढ़ाई गई है जिसके अंतर्गत मध्य दिल्ली के पटेल नगर इलाके में पुलिस जांच कर रही है।

राठी को दिल्ली लेकर निकली पुलिस

3 of 10 गाजीपुर बॉर्डर पर बाहर से आने वाली गाड़ियों को बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद - फोटो : जी पाल





ध्रुव राठी को गुरुग्राम के सेक्टर-55 इलाके से अपराध शाखा की तीन टीमों ने शनिवार सुबह लगभग छह बजे हिरासत में लिया। फिर अपराध शाखा की टीमें राठी को लेकर अपराध शाखा के एक ऑफिस में पहुंची। यहां लगभग एक घंटे तक पूछताछ की गई और दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा गया। बाद में अपराध शाखा की टीम तीन गाड़ियों में ध्रुव राठी को लेकर एक्सप्रेस-वे से राजीव चौक होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गई।

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अप्सरा बॉर्डर पर नहीं दिखी सुरक्षा बलों की तैनाती

4 of 10 कालिंदी कुंज बॉर्डर पर जाम - फोटो : अमर उजाला





प्रदर्शन को लेकर दिल्ली-गाजियाबाद के अन्य बॉर्डर पर सुरक्षा और चेकिंग के बीच अप्सरा बॉर्डर पर फिलहाल कोई सुरक्षा बल तैनात नहीं दिख रहा है।

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दिल्ली जाने वाले वाहनों की चेकिंग

5 of 10 गाजीपुर बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग - फोटो : जी पाल

सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए यूपी गेट बॉर्डर पर गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है।