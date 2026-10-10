कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में प्रवेश करने वाले रास्तों पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अत्यधिक कड़ी कर दिया है। राजधानी की सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस ने दिल्ली बदरपुर बॉर्डर समेत कई प्रमुख मार्गों पर नाकेबंदी की है। इन नाकों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है।
सीजेपी प्रदर्शन 2.0: बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, सड़कों पर बिछाई कीलें, बैरिकेट्स लगाकर चेकिंग; देखें तस्वीरें
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 10 Oct 2026 10:46 AM IST
सार
CJP Protest In Delhi Photos: दिल्ली में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने आज 10 अक्तूबर को प्रदर्शन का एलान किया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। इस प्रदर्शन की दिल्ली पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दी गई है।
विज्ञापन
Trending Videos
सतर्क सुरक्षा व्यवस्था
राठी को दिल्ली लेकर निकली पुलिस
विज्ञापन
विज्ञापन
अप्सरा बॉर्डर पर नहीं दिखी सुरक्षा बलों की तैनाती
विज्ञापन