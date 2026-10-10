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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   CJP protest in Delhi 100–150 protesters reached Connaught Place see photos

सीजेपी प्रदर्शन 2.0: बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, सड़कों पर बिछाई कीलें, बैरिकेट्स लगाकर चेकिंग; देखें तस्वीरें

Sat, 10 Oct 2026 10:46 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 10 Oct 2026 10:46 AM IST
सार

CJP Protest In Delhi Photos: दिल्ली में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने आज 10 अक्तूबर को प्रदर्शन का एलान किया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। इस प्रदर्शन की दिल्ली पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दी गई है।

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CJP protest in Delhi 100–150 protesters reached Connaught Place see photos
दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी - फोटो : अमर उजाला

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में प्रवेश करने वाले रास्तों पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अत्यधिक कड़ी कर दिया है। राजधानी की सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस ने दिल्ली बदरपुर बॉर्डर समेत कई प्रमुख मार्गों पर नाकेबंदी की है। इन नाकों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है।

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सतर्क सुरक्षा व्यवस्था

CJP protest in Delhi 100–150 protesters reached Connaught Place see photos
सतर्क सुरक्षा व्यवस्था - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी द्वारा प्रदर्शन के मद्देनजर पूरी दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा बढ़ाई गई है जिसके अंतर्गत मध्य दिल्ली के पटेल नगर इलाके में पुलिस जांच कर रही है।

राठी को दिल्ली लेकर निकली पुलिस

CJP protest in Delhi 100–150 protesters reached Connaught Place see photos
गाजीपुर बॉर्डर पर बाहर से आने वाली गाड़ियों को बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद - फोटो : जी पाल
ध्रुव राठी को गुरुग्राम के सेक्टर-55 इलाके से अपराध शाखा की तीन टीमों ने शनिवार सुबह लगभग छह बजे हिरासत में लिया। फिर अपराध शाखा की टीमें राठी को लेकर अपराध शाखा के एक ऑफिस में पहुंची। यहां लगभग एक घंटे तक पूछताछ की गई और दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा गया। बाद में अपराध शाखा की टीम तीन गाड़ियों में ध्रुव राठी को लेकर एक्सप्रेस-वे से राजीव चौक होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गई।

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अप्सरा बॉर्डर पर नहीं दिखी सुरक्षा बलों की तैनाती

CJP protest in Delhi 100–150 protesters reached Connaught Place see photos
कालिंदी कुंज बॉर्डर पर जाम - फोटो : अमर उजाला
प्रदर्शन को लेकर दिल्ली-गाजियाबाद के अन्य बॉर्डर पर सुरक्षा और चेकिंग के बीच अप्सरा बॉर्डर पर फिलहाल कोई सुरक्षा बल तैनात नहीं दिख रहा है।

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दिल्ली जाने वाले वाहनों की चेकिंग

CJP protest in Delhi 100–150 protesters reached Connaught Place see photos
गाजीपुर बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग - फोटो : जी पाल
सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए यूपी गेट बॉर्डर पर गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। उसके बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है।
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