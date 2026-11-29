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नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में शोध की गुणवत्ता और मौलिकता को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड शुरू करने की पहल का शिक्षाविदों ने स्वागत किया है। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस के अध्यक्ष और गांधी भवन के संयुक्त निदेशक प्रो. हंसराज सुमन ने इसे विश्वविद्यालय में शोध संस्कृति मजबूत करने वाला कदम बताया। उन्होंने चयन प्रक्रिया पारदर्शी रखने और शिक्षकों, युवा शोधकर्ताओं व शोधार्थियों को दीक्षांत समारोह में सम्मानित करने का सुझाव दिया। ब्यूरो