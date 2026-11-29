प्रथम चौहानपूर्वी दिल्ली। निशानेबाजी में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके भारतीय वायुसेना के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दीपक कुमार एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने को तैयार हैं। टोक्यो ओलंपिक-2020 में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले दीपक पुणे में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। उनका पहला मुकाबला 1 दिसंबर को होगा।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दीपक ने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया। वर्ष 2018 में जकार्ता-पालेमबांग एशियाई खेलों में उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। वर्ष 2019 में दोहा में आयोजित 14वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। वहीं टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 26वां और मिश्रित टीम स्पर्धा में 18वां स्थान हासिल किया।