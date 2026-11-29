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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने प्रस्तावित परिसीमन बिल का विरोध करते हुए कहा है कि इससे देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव कर भाजपा को लंबे समय तक सत्ता में बनाए रखने की कोशिश कर रही है।प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेसवार्ता में सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने कहा कि परिसीमन आयोग के फैसलों को कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), परिसीमन बिल और एक देश, एक चुनाव जैसे फैसले एक साथ लागू हुए तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे।सौरव ने सभी विपक्षी दलों, खासकर दक्षिण भारत के दलों से बिल के खिलाफ वोट करने की अपील की। उन्होंने संसद में युवाओं की कम भागीदारी पर भी सवाल उठाए। सौरव दास ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि इसे 543 सीटों वाली मौजूदा लोकसभा में ही लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सांसदों से राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं और महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की।