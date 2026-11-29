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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। पुरुषों की बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। खासकर 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके पुरुषों को इस बीमारी के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। पेशाब करने में परेशानी, बार-बार पेशाब आना, पेशाब की धार कमजोर होना या मूत्राशय पूरी तरह खाली न होने का एहसास जैसे लक्षणों को उम्र का सामान्य असर समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।समय पर जांच से बीमारी का शुरुआती अवस्था में पता लगाया जा सकता है, जिससे इलाज के बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर जागरूकता माह के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने पुरुषों से इस बीमारी के प्रति जागरूक रहने की अपील की है।एम्स के यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष प्रो. राजीव कुमार ने बताया कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग के संबंध में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जिन पुरुषों के परिवार में पिता, भाई या किसी अन्य सदस्य को प्रोस्टेट कैंसर रहा है, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। ऐसे पुरुषों को अपनी उम्र और पारिवारिक इतिहास के आधार पर जांच का सही समय और तरीका डॉक्टर से तय करना चाहिए।प्रो. राजीव ने बताया कि प्रोस्टेट पुरुषों में मूत्राशय के नीचे स्थित एक ग्रंथि है। इसमें कैंसर होने पर पेशाब शुरू करने में कठिनाई, कमजोर धार और बार-बार पेशाब लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, ये लक्षण प्रोस्टेट की अन्य बीमारियों में भी दिखाई दे सकते हैं। इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर कैंसर की आशंका नहीं माननी चाहिए, बल्कि चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए।पीएसए टेस्ट से शुरुआती पहचान में मददडॉ. राजीव कुमार के अनुसार, मरीज की उम्र, स्वास्थ्य और जोखिम को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर पीएसए (प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन) ब्लड टेस्ट और प्रोस्टेट की शारीरिक जांच की सलाह दे सकते हैं। इन जांचों के आधार पर आगे की चिकित्सकीय प्रक्रिया तय की जाती है। शुरुआती अवस्था में कैंसर की पहचान होने पर इलाज के अधिक विकल्प उपलब्ध रहते हैं।