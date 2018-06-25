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शैलजा को दीमापुर में देखते ही लट्टू हो गया था निखिल, अमित के समझाने के बावजूद नहीं आया बाज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली, Updated Mon, 25 Jun 2018 10:03 AM IST
मेजर अमित की पोस्टिंग कुछ वर्ष पूर्व नगालैंड के दीमापुर में हुई थी। अमित पत्नी शैलजा और बेटे को लेकर वहां चले गए। इधर, दिल्ली निवासी निखिल राय हांडा की पोस्टिंग दीमापुर में ही हो गई। निखिल की पत्नी, बच्चे व परिवार दिल्ली के साकेत में रहता था। उधर, पड़ोस में रहने के कारण निखिल की शैलजा से हाय-हैलो हो गई। शैलजा की खूबसूरती देखकर वह उसका दीवाना हो गया। यहां तक कि वह उससे बातचीत करने के बहाने ढूंढने लगा।
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