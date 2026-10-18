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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Won the 'Best Batter' crown at the U-19 level; now set to make a splash on the senior stage.

Delhi NCR News: अंडर-19 में जीता ''''बेस्ट बैटर'''' का ताज, अब सीनियर पिच पर मचाएंगे धमाल

Sun, 18 Oct 2026 07:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:39 PM IST
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बेहतरीन फॉर्म के चलते बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं में नजर आएंगे सिद्धार्त
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संवाद न्यूज एजेंसी


पूर्वी दिल्ली। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन हो, तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस कहावत को पूर्वी दिल्ली के जगजीत नगर इलाके के रहने वाले युवा क्रिकेटर सिद्धार्थ ने सच कर दिखाया है। हाल ही में आयोजित हुई दिल्ली अंडर-19 क्रिकेट चैंपियनशिप में सिद्धार्थ ने अपने बल्ले का शानदार जादू बिखेरते हुए ''''बेस्ट बल्लेबाज'''' का खिताब अपने नाम कर लिया है।
इस दमदार प्रदर्शन के साथ ही सिद्धार्थ ने क्रिकेट की पिच पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उनकी इस शानदार जीत ने उनके करियर के लिए कई नए दरवाजे खोल दिए हैं। इस बेहतरीन फॉर्म के बाद अब सिद्धार्थ भविष्य में राष्ट्रीय और अन्य बड़े स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भी खेलते हुए नजर आएंगे। सिद्धार्थ की इस बड़ी खबर के बाद पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिजनों ने मिठाई बांटकर इस जीत का जश्न मनाया।
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सफलता पर बात करते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि उनका सपना यहीं तक सीमित नहीं है। वह भविष्य में और भी उच्च स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिताओं में खेलकर भारतीय टीम में जगह बनाना चाहते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं।
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