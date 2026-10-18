Delhi NCR News: खाने के पैसे को लेकर हुए विवाद में रेता था युवक का गला, आरोपी गिरफ्तार

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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जैतपुर इलाके में बार-बार गाली गलौज करने और खाने के पैसे नहीं चुकाने को लेकर हुए विवाद में युवक गला रेतने वाले आरोपी मोची (33) को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक संदीप कुमार (36) नशे का आदी था और खाना खाने के बाद पैसे नहीं देता था। दक्षिण-पूर्व जिला अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी कि आरोपी मोची राम सड़क किनारे खाने की रेहड़ी भी लगाता है। आरोप है कि उसने 15 अक्तूबर की देर रात शक्ति विहार में एक दुकान के अंदर मजदूर संदीप कुमार (36) की हत्या कर दी। कुमार का शव अगले दिन सुबह बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि मृतक कुमार 15 अक्तूबर को सुबह करीब नौ बजे काम के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। रात करीब 11.30 बजे राम का सामना उसकी रेहड़ी के पास कुमार से हुआ, जहां दोनों के बीच कहासुनी हो गई। उसने बताया कि आरोपी ने अपनी रेहड़ी से पर चाकू निकाला, कुमार के गले में गमछा बांधा और उसका गला रेत दिया। इसके बाद वह मौके से फरार होकर जसोला स्थित अपने बड़े भाई के घर चला गया। पुलिस के अनुसार, 16 अक्तूबर को सुबह करीब 7.15 बजे पीसीआर पर शक्ति विहार, मीठापुर स्थित एक खाली दुकान में शव पड़े होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर कुमार का शव बरामद किया। शव की गर्दन पर गहरे कटे होने का घाव था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध शाखा की टीम और फॉरेंसिक कर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया जिसके बाद मृतक की शिनाख्त उसके पिता राजकुमार ने की। उसने बताया कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ा गया।

दिल्ली विवाद हत्या-