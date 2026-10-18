वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन: 41 हजार से अधिक धावकों ने लगाई दाैड़

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोवेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के 21वें संस्करण में रविवार को 41 हजार से अधिक धावकों ने दौड़ लगाई। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुए इस आयोजन में 10 हजार से अधिक महिलाएं भी शामिल हुईं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रेट दिल्ली रन को हरी झंडी दिखाई और विजेताओं को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन दिल्ली में खेल और फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ हर उम्र के लोगों को सक्रिय और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि मैराथन में समुदाय और उम्र का कोई बंधन नहीं दिखा। युवा लड़कियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं और दिव्यांग प्रतिभागियों तक ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। खेल और दौड़ अब केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि जीवनशैली बन रहे हैं। दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर आयोजन होना गर्व की बात है। मैराथन में दिव्यांग प्रतिभागियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग दौड़ आयोजित की गई।