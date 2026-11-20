कुछ मुलाकातें यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी मां सावित्री देवी से इसी साल मई में हुई मुलाकात अब उनकी आखिरी मुलाकात बन गई है। उस समय वह अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे और मां का आशीर्वाद लेकर लखनऊ लौटे थे।
योगी आदित्यनाथ की मां से आखिरी मुलाकात इसी साल नौ मई को हुई थी। वह सात मई को दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गांव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। शुक्रवार को उन्होंने पंचूर गांव में विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और महायज्ञ में भाग लिया। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद वह शाम करीब पौने पांच बजे अपने पैतृक आवास पहुंचे थे।
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सीएम योगी मांग के साथ
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
यहां उन्होंने अपनी मां सावित्री देवी का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही बहनों और अन्य नाते-रिश्तेदारों से भी मुलाकात की थी।
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सीएम योगी
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
परिवार और ग्रामीणों ने उन्हें भावुक माहौल में विदाई दी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ बिथ्याणी स्थित महाविद्यालय पहुंचे।
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अपनी मां के साथ सीएम योगी
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
यहां उन्होंने अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और अपने दिवंगत पिता आनंद सिंह बिष्ट की प्रतिमा का अनावरण किया।
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सीएम योगी मांग से आशीर्वाद लेते
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मई में हुई मां-बेटे की यह मुलाकात अब आखिरी मुलाकात बन गई है। एक मां के स्नेह और आशीर्वाद से जुड़ी ये यादें अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के लिए जीवनभर की स्मृतियां रहेंगी।