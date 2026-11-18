1 of 5 सीएम आवास में मनाया इगास - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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2 of 5 सीएम आवास में मनाया इगास - फोटो : अमर उजाला

लोकपर्व केवल उत्सव मनाने के अवसर नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से हमारी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकजुटता और पारंपरिक जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है। राज्य के लोकपर्व, लोकगीत, लोकनृत्य, पारंपरिक खानपान, वेशभूषा और रीति-रिवाज हमारी विशिष्ट पहचान हैं।

3 of 5 इगास पर सीएम धामी ने खेला भैलो - फोटो : अमर उजाला

इगास पर्व भी इसी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिकता और बदलते सामाजिक परिवेश के बीच अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजकर रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज आवश्यकता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और त्योहारों के महत्व से परिचित कराएं।

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4 of 5 इगास पर सीएम धामी ने खेला भैलो - फोटो : अमर उजाला

बच्चों और युवाओं को इगास, हरेला, फूलदेई, घी संक्रांति, उत्तरायणी सहित प्रदेश के विभिन्न लोकपर्वों से जोड़ना होगा, जिससे वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझें और उन पर गर्व करना सीखें।

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5 of 5 इगास पर सीएम धामी ने किया पारंपरिक नृत्य - फोटो : अमर उजाला