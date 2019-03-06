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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Chandigarh ›   Indian Army Searching Soldiers Under Snow in Kannaur of Himachal Pradesh, Avalanche

अब डीआरडीओ के विशेष उपकरणों से ढूंढें जाएंगे बर्फ में दबे सेना के जवान, जानिए कैसे करेंगे काम

मोहित धुपड़, अमर उजाला, चंडीगढ़, Updated Wed, 06 Mar 2019 10:06 AM IST
किन्नौर में हिमस्खलन
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हिमस्खलन के कारण बर्फ में दबे सेना के जवानों को तलाशने के लिए अब डीआरडीओ के विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें मौके पर भेज दिया गया है। जानिए ये उपकरण कैसे काम करेंगे।
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indian army avalanche avalanche in kinnaur
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