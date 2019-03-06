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अब डीआरडीओ के विशेष उपकरणों से ढूंढें जाएंगे बर्फ में दबे सेना के जवान, जानिए कैसे करेंगे काम
मोहित धुपड़, अमर उजाला, चंडीगढ़, Updated Wed, 06 Mar 2019 10:06 AM IST
हिमस्खलन के कारण बर्फ में दबे सेना के जवानों को तलाशने के लिए अब डीआरडीओ के विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें मौके पर भेज दिया गया है। जानिए ये उपकरण कैसे काम करेंगे।
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