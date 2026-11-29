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चंडीगढ़। बापूधाम कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई का मौका देने के लिए रोटरी शिक्षा सदन मुफ्त शिक्षा दे रहा है। सेंटर में करीब 90 बच्चे सुबह और शाम की शिफ्ट में पढ़ाई करते हैं। रोटरी प्रेजिडेंट टीना और टीचर दिव्या ने बताया कि कई परिवार ट्यूशन का खर्च नहीं उठा सकते। ऐसे में बच्चों की मदद के लिए यह पहल शुरू की गई। यहां पढ़ाई के साथ कंप्यूटर और ब्यूटीशियन के वोकेशनल कोर्स भी कराए जा रहे हैं। पांच लोगों का स्टाफ बच्चों को शिक्षा और हुनर सिखाने में जुटा है। ब्यूरो