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चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में शनिवार को टीचिंग और रिसर्च में एआई के इस्तेमाल पर वर्कशॉप हुई। इसमें 50 से अधिक शिक्षकों और शोधार्थियों ने हिस्सा लिया। वीसी प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि एआई पढ़ाई और रिसर्च को आसान बना सकता है, लेकिन इससे मिली जानकारी की जांच जरूरी है। एआई को इंसानी बुद्धि का विकल्प नहीं, बल्कि मददगार साधन मानना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ‘फ्रॉम क्राइसिस टू टर्नअराउंड’ पुस्तक का विमोचन भी किया। ब्यूरो



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