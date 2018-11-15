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युवक को मारी थीं तलवारें, फिर उल्टा बांध कर घसीटा था गाड़ी से, खून से सन गई थी सड़क
दीपक शाही, अमर उजाला, जीरकपुर, Updated Thu, 15 Nov 2018 12:43 PM IST
एक विधवा के इकलौते बेटे को पहले तलवारें मारी और फिर गाड़ी से उल्टा बांधकर घसीटा था। सड़क खून से सन गई थी, तस्वीरों में देखिए मामला।
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