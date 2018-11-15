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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Chandigarh ›   Varinder Singh Murder in Saketri of Panchkula

युवक को मारी थीं तलवारें, फिर उल्टा बांध कर घसीटा था गाड़ी से, खून से सन गई थी सड़क

दीपक शाही, अमर उजाला, जीरकपुर, Updated Thu, 15 Nov 2018 12:43 PM IST
वरिंदर सिंह मर्डर केस
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एक विधवा के इकलौते बेटे को पहले तलवारें मारी और फिर गाड़ी से उल्टा बांधकर घसीटा था। सड़क खून से सन गई थी, तस्वीरों में देखिए मामला।
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वरिंदर सिंह मर्डर केस
वरिंदर सिंह मर्डर केस
वरिंदर सिंह मर्डर केस
वरिंदर सिंह मर्डर केस
वरिंदर सिंह मर्डर केस
वरिंदर सिंह मर्डर केस
वरिंदर सिंह मर्डर केस
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