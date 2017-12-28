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हॉस्पिटल में पुलिसवाले ने मंदबुद्धि महिला से किया रेप, ड्यूटी कर रही महिला ने देखी करतूत
ब्यूरो/अमर उजाला, यमुनानगर(हरियाणा), Updated Thu, 28 Dec 2017 06:33 PM IST
मामला हरियाणा के यमुनानगर की है, जहां सिविल अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती एक मंदबुद्धि महिला के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार, सिविल अस्पताल में एक मंदबुद्धि महिला भर्ती थी। 26 दिसंबर की रात को वह अस्पताल के बरामदे में बैठी थी।
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