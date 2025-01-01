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यमुनानगर। जीआरपी ने रेलवे स्टेशन यमुनानगर पर गांजा तस्करी के आरोप में बिहार के पश्चिमी चंपारन के गांव बेतिया निवासी दामोदर यादव को गिरफ्तार किया है। उसके पास से सात किलो 190 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। जीआरपी ने तीन दिन का रिमांड खत्म होने के बाद उसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।जीआरपी थाना प्रभारी सत्यप्रकाश ने बताया कि सूचना के आधार पर टीम ने 24 नवंबर को रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट के पास आरोपी को पकड़ा। तलाशी में उसके पास सात किलो 190 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी को अदालत में पेश कर तीन दिन रिमांड पर लिया गया। रिमांड में पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया वह करीब छह महीने पहले पंजाब के लुधियाना में रेहड़ी लगाकर आम बेचने का काम करता था।इसी दौरान उसकी मुलाकात दाना मंडी में रहने वाली एक महिला से हुई थी। आने-जाने के दौरान महिला से उसकी करीबी बढ़ गई। दोनों एक-दूसरे के साथ अपने परिवारों के बारे में बात करने लगे। दोनों के सामने परिवार चलाने में आर्थिक समस्या थी। पैसे की समस्या दूर करने के आरोपी ने नेपाल से गांजा लाकर लुधियाना में बेचने की योजना बनाई।बातचीत के दौरान उसने महिला को नेपाल से गांजा लाकर बेचने की बात बताई। महिला गांजा खरीदने के लिए तैयार हो गई थी। इसके बाद आरोपी नेपाल से गांजा लेकर आया था। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह गांजा पंजाब के लुधियाना की दाना मंडी में एक महिला को देने जा रहा था।महिला की तलाश में जीआरपी की टीम लुधियाना गई। वहां सरकार की ओर से चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान महिला की झुग्गी को हटा दिया गया था। ऐसे में पुलिस को मौके पर महिला नहीं मिली, जिसे गांजा सप्लाई किया जाना था। महिला की पहचान और तलाश को लेकर जांच जारी है।