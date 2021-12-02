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गांव निवासी अंबर लाल वर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार की रात खाना खाने के बाद वह घर के बरामदे में सो गए थे। देर रात चोर चारदीवारी फांदकर घर में घुस आए। कमरों में रखे बक्से खोलकर चोरों ने 2.80 लाख रुपये नकद, सोने के पांच थान जेवर, चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान पार कर लिया।शुक्रवार सुबह जागने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई। पीड़ित के अनुसार, चोरी में करीब छह लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है।थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि तहरीर मिली है, लेकिन प्रथम दृष्टया घटना सही नहीं लग रही है। दोनों पक्षों के बीच रंजिश की बात सामने आ रही है। मामले की जांच कर जल्द खुलासा किया जाएगा।