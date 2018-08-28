बेहतर अनुभव के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर हाई मोड चुनें।
{"_id":"5b854af342c792466c1012e9","slug":"asian-games-2018-gold-medal-winner-sprinter-manjit-singh-chahal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u093e\u0928 \u092a\u093f\u0924\u093e \u0915\u093e \u091c\u0941\u0928\u0942\u0928\u0940 \u092c\u0947\u091f\u093e, 12\u0935\u0940\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092a\u0922\u093c\u093e\u0908 \u091b\u094b\u0921\u093c\u0940, \u0932\u0917\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0928 \u0914\u0930 \u091c\u0940\u0924 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0917\u094b\u0932\u094d\u0921 \u092e\u0947\u0921\u0932, \u0917\u091c\u092c \u0915\u093e \u091c\u091c\u094d\u092c\u093e","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
किसान पिता का जुनूनी बेटा, 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ी, लगा दी जान और जीत लिया गोल्ड मेडल, गजब का जज्बा
धर्मवीर निडाना, अमर उजाला, जींद(हरियाणा), Updated Tue, 28 Aug 2018 06:53 PM IST
पिता किसान और 20 साल का बेटा इतनी जुनूनी कि 12वीं के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। बोला देश के लिए कुछ करना है और कर भी दिखाया गोल्ड मेडल जीतकर। बहादुर बेटे के जज्बे को सलाम।
अगली स्लाइड देखें
{"_id":"5b854af342c792466c1012e9","slug":"asian-games-2018-gold-medal-winner-sprinter-manjit-singh-chahal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u093e\u0928 \u092a\u093f\u0924\u093e \u0915\u093e \u091c\u0941\u0928\u0942\u0928\u0940 \u092c\u0947\u091f\u093e, 12\u0935\u0940\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092a\u0922\u093c\u093e\u0908 \u091b\u094b\u0921\u093c\u0940, \u0932\u0917\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0928 \u0914\u0930 \u091c\u0940\u0924 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0917\u094b\u0932\u094d\u0921 \u092e\u0947\u0921\u0932, \u0917\u091c\u092c \u0915\u093e \u091c\u091c\u094d\u092c\u093e","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5b854af342c792466c1012e9","slug":"asian-games-2018-gold-medal-winner-sprinter-manjit-singh-chahal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u093e\u0928 \u092a\u093f\u0924\u093e \u0915\u093e \u091c\u0941\u0928\u0942\u0928\u0940 \u092c\u0947\u091f\u093e, 12\u0935\u0940\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092a\u0922\u093c\u093e\u0908 \u091b\u094b\u0921\u093c\u0940, \u0932\u0917\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0928 \u0914\u0930 \u091c\u0940\u0924 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0917\u094b\u0932\u094d\u0921 \u092e\u0947\u0921\u0932, \u0917\u091c\u092c \u0915\u093e \u091c\u091c\u094d\u092c\u093e","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5b854af342c792466c1012e9","slug":"asian-games-2018-gold-medal-winner-sprinter-manjit-singh-chahal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u093e\u0928 \u092a\u093f\u0924\u093e \u0915\u093e \u091c\u0941\u0928\u0942\u0928\u0940 \u092c\u0947\u091f\u093e, 12\u0935\u0940\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092a\u0922\u093c\u093e\u0908 \u091b\u094b\u0921\u093c\u0940, \u0932\u0917\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0928 \u0914\u0930 \u091c\u0940\u0924 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0917\u094b\u0932\u094d\u0921 \u092e\u0947\u0921\u0932, \u0917\u091c\u092c \u0915\u093e \u091c\u091c\u094d\u092c\u093e","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5b854af342c792466c1012e9","slug":"asian-games-2018-gold-medal-winner-sprinter-manjit-singh-chahal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u093e\u0928 \u092a\u093f\u0924\u093e \u0915\u093e \u091c\u0941\u0928\u0942\u0928\u0940 \u092c\u0947\u091f\u093e, 12\u0935\u0940\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092a\u0922\u093c\u093e\u0908 \u091b\u094b\u0921\u093c\u0940, \u0932\u0917\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0928 \u0914\u0930 \u091c\u0940\u0924 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0917\u094b\u0932\u094d\u0921 \u092e\u0947\u0921\u0932, \u0917\u091c\u092c \u0915\u093e \u091c\u091c\u094d\u092c\u093e","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
{"_id":"5b854af342c792466c1012e9","slug":"asian-games-2018-gold-medal-winner-sprinter-manjit-singh-chahal","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093f\u0938\u093e\u0928 \u092a\u093f\u0924\u093e \u0915\u093e \u091c\u0941\u0928\u0942\u0928\u0940 \u092c\u0947\u091f\u093e, 12\u0935\u0940\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092a\u0922\u093c\u093e\u0908 \u091b\u094b\u0921\u093c\u0940, \u0932\u0917\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u0928 \u0914\u0930 \u091c\u0940\u0924 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0917\u094b\u0932\u094d\u0921 \u092e\u0947\u0921\u0932, \u0917\u091c\u092c \u0915\u093e \u091c\u091c\u094d\u092c\u093e","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
Downloads
© 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd.