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किसान पिता का जुनूनी बेटा, 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ी, लगा दी जान और जीत लिया गोल्ड मेडल, गजब का जज्बा

धर्मवीर निडाना, अमर उजाला, जींद(हरियाणा), Updated Tue, 28 Aug 2018 06:53 PM IST
मनजीत सिंह
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पिता किसान और 20 साल का बेटा इतनी जुनूनी कि 12वीं के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। बोला देश के लिए कुछ करना है और कर भी दिखाया गोल्ड मेडल जीतकर। बहादुर बेटे के जज्बे को सलाम।

 
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