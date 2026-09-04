गंगा के बढ़ते जलस्तर से संकट गहराया: बेगूसराय में दर्जनों गांव का मुख्यालय से संपर्क टूटा, ग्रामीणों में दहशत

1 of 11 मूसलाधार बारिश ने बाढ़ की भयावहता और बढ़ा दी है। - फोटो : अमर उजाला

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बेगूसराय व बलिया में गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच रुक-रुककर हो रही मूसलाधार बारिश ने बाढ़ की भयावहता और बढ़ा दी है। बलिया प्रखंड के दियारा इलाके में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं।



भवानंदपुर पंचायत के शिवनगर, साहपुर, मसूदनपुर और भवानंदपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। सैकड़ों परिवारों के सामने अब घर बचाने के साथ-साथ अपनी जान और मवेशियों को सुरक्षित रखने की चुनौती खड़ी हो गई है।

2 of 11 गांव की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। - फोटो : अमर उजाला

शिवनगर के चारों तरफ पानी, गांव के आगे-पीछे बह रही गंगा

शिवनगर स्थित मध्य विद्यालय के परिसर में चार फीट से अधिक पानी जमा हो गया है। गांव की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार, शिवनगर के आगे और पीछे दोनों तरफ गंगा की मुख्य धारा बहने लगी है। ऐसे में गांव के लोग लगातार बढ़ते पानी को देखकर सहमे हुए हैं और सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी पशुपालकों के सामने है। कई टोलों में मवेशियों को बांधने तक के लिए सुरक्षित जमीन नहीं बची है। मजबूरी में लोगों को पानी के बीच अपने पशुओं को रखना पड़ रहा है।

3 of 11 प्रखंड क्षेत्र की प्रमुख सड़कों पर भी फैल गया है। - फोटो : अमर उजाला

तीन से पांच फीट पानी में डूबीं सड़कें, दर्जनों गांवों का संपर्क भंग

बाढ़ का पानी प्रखंड क्षेत्र की प्रमुख सड़कों पर भी फैल गया है। कई जगहों पर तीन से पांच फीट तक पानी जमा होने से सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। शिवनगर, साहपुर, भवानंदपुर, मीरअलीपुर, ताजपुर, गोखलेनगर विष्णुपुर, शादीपुर, सहबेकपुर, शैयदपुर, नगरगामा, अशर्फा, नौरंगा, पहाड़पुर, कमालपुर, सोनदीपी, परमानंदपुर, हसनपुर, किशनपुर, कस्बा, हुसैना, लालदियारा, सोनवर्षा, मिर्जापुर समेत कई गांवों का प्रखंड और अनुमंडल मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह भंग हो गया है। नाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जरूरी सामान, दवा और अन्य जरूरतों के लिए भी लोगों को पानी के बीच जोखिम उठाना पड़ रहा है।

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4 of 11 गंगा के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि - फोटो : अमर उजाला

एसडीओ ने नाव और टेंपो से पहुंचकर देखे बाढ़ के हालात

गंगा के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए बलिया के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी सह एसडीओ अजय कुमार यादव ने गुरुवार को दियारा क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने नाव और टेंपो के माध्यम से मीरअलीपुर, मसूदनपुर और साहपुर पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

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5 of 11 जन-जीवन प्रभावित। - फोटो : अमर उजाला