बिहार: महज 200 रुपये के विवाद में हैवान बना पति, पत्नी की पीट-पीटकर हत्या; पुलिस ने आरोपी को दबोचा

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मृतका की पहचान तीयर थाना क्षेत्र के तीयर गांव के वार्ड नंबर-7 निवासी संतोष राम की 29 वर्षीय पत्नी सोनी देवी के रूप में हुई है। मृतका के ससुर रामाधार राम ने बताया कि गुरुवार की रात वह पलदारी कर घर लौटे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को 30 रुपये दिए थे। इसी दौरान रुपये को लेकर परिवार में कहासुनी हुई, हालांकि बाद में मामला शांत हो गया था। इसके बाद संतोष राम बिना खाना खाए छत पर सो गया, जबकि उसकी पत्नी सोनी देवी नीचे कमरे में सो गई। शुक्रवार की सुबह उठने के बाद संतोष राम ने आरोप लगाया कि उसकी जेब से दो सौ रुपये निकाल लिए गए हैं। इसको लेकर पति-पत्नी के बीच फिर विवाद शुरू हो गया। रामाधार राम ने दोनों को समझाकर मामला शांत कराया और किसी काम से बाहर चले गए।रामाधार राम के अनुसार, कुछ देर बाद जब वह वापस घर लौटे तो उनकी बहू सोनी देवी कमरे में लगे बांस के खंभे से गले में फंदा लगाकर लटकी हुई मिली। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना तीयर थाना पुलिस को दी। वहीं, रामाधार राम ने अपने बेटे संतोष राम पर ही बहू की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस की ओर से तैयार मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में महिला की मौत मारपीट के कारण होने की बात प्रथमदृष्टया प्रतीत हुई है। हालांकि, मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।ये भी पढ़ें-इस संबंध में तीयर थानाध्यक्ष राजीव रंजन कुमार ने बताया कि मामूली विवाद को लेकर पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट कर उसकी हत्या किए जाने की बात सामने आई है। आरोपित पति संतोष राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है।