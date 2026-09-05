फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar Liquor Smuggler Attacks Chowkidar with Iron Rod in Muzaffarpur Victim Suffers Fractured Leg

बिहार: मुजफ्फरपुर में शराब धंधेबाज ने चौकीदार पर लोहे की रॉड से किया हमला, पैर की हड्डी टूटी; आरोपी फरार

Sat, 05 Sep 2026 01:56 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Sat, 05 Sep 2026 01:56 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के सरहंचिया गांव में शराब कारोबार के आरोपी ने पुलिस कार्रवाई के दौरान चौकीदार मोहम्मद जैनुल पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में चौकीदार के दाहिने पैर की एड़ी की हड्डी टूट गई, जिसके बाद उसे एसकेएमसीएच से बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। 

विज्ञापन
Bihar Liquor Smuggler Attacks Chowkidar with Iron Rod in Muzaffarpur Victim Suffers Fractured Leg
रॉड से मारकर पुलिसकर्मी का पैर तोड़ा - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुजफ्फरपुर जिले में शराब धंधेबाज ने पुलिसकर्मी पर फिर से हमला कर दिया। इस बार लोहे की रॉड से मारकर पुलिसकर्मी के पैर की हड्डी तोड़ दी। शराब धंधेबाज ने चौकीदार का पैर तोड़ दिया है, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गंभीर रूप से घायल चौकीदार को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला जिले के औराई थाना क्षेत्र के सरहंचिया गांव का है, जहां धारा 41 के तहत पुलिस जमानती वारंट में आरोपी की जानकारी के लिए गई थी।
विज्ञापन


शराब डिलीवरी की सूचना पर पुलिस ने रोका
इसी बीच स्थानीय लोगों ने बताया कि सुभाष बैठा गाड़ी से शराब की डिलीवरी कर रहा है और उसकी डिक्की में शराब भरी हुई है। पुलिस ने उसे रोक दिया। बाइक पर दो लोग सवार थे। रोकने के साथ ही डिक्की में शराब देखकर वह भागने लगा और एक गैराज से लोहे की रॉड लेकर भागने लगा। इसी बीच चौकीदार मोहम्मद जैनुल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे उसके पैर पर रॉड लग गई और उसके दाहिने पैर की एड़ी की हड्डी टूट गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद शराब धंधेबाज अपने साथी के साथ मौके से भागने में सफल रहा। वहीं, घायल चौकीदार को डायल-112 की टीम द्वारा एसकेएमसीएच ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  राजस्थान: निकाय चुनाव में ओवैसी-बेनीवाल की जुगलबंदी से सियासी हलचल, क्या कांग्रेस के वोट बैंक में लगेगी सेंध?
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी
फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं, यह सवाल भी उठता है कि जब किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं जाती है। औराई थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर धंधेबाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। उन्होंने बताया कि उसकी धर-पकड़ के लिए छापेमारी जारी है। वह कई बार शराब कारोबार के मामले में जेल जा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed