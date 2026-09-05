बिहार: मुजफ्फरपुर में शराब धंधेबाज ने चौकीदार पर लोहे की रॉड से किया हमला, पैर की हड्डी टूटी; आरोपी फरार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Sat, 05 Sep 2026 01:56 PM IST
सार
मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के सरहंचिया गांव में शराब कारोबार के आरोपी ने पुलिस कार्रवाई के दौरान चौकीदार मोहम्मद जैनुल पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में चौकीदार के दाहिने पैर की एड़ी की हड्डी टूट गई, जिसके बाद उसे एसकेएमसीएच से बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया।
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विस्तार
मुजफ्फरपुर जिले में शराब धंधेबाज ने पुलिसकर्मी पर फिर से हमला कर दिया। इस बार लोहे की रॉड से मारकर पुलिसकर्मी के पैर की हड्डी तोड़ दी। शराब धंधेबाज ने चौकीदार का पैर तोड़ दिया है, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गंभीर रूप से घायल चौकीदार को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला जिले के औराई थाना क्षेत्र के सरहंचिया गांव का है, जहां धारा 41 के तहत पुलिस जमानती वारंट में आरोपी की जानकारी के लिए गई थी।
शराब डिलीवरी की सूचना पर पुलिस ने रोका
इसी बीच स्थानीय लोगों ने बताया कि सुभाष बैठा गाड़ी से शराब की डिलीवरी कर रहा है और उसकी डिक्की में शराब भरी हुई है। पुलिस ने उसे रोक दिया। बाइक पर दो लोग सवार थे। रोकने के साथ ही डिक्की में शराब देखकर वह भागने लगा और एक गैराज से लोहे की रॉड लेकर भागने लगा। इसी बीच चौकीदार मोहम्मद जैनुल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे उसके पैर पर रॉड लग गई और उसके दाहिने पैर की एड़ी की हड्डी टूट गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद शराब धंधेबाज अपने साथी के साथ मौके से भागने में सफल रहा। वहीं, घायल चौकीदार को डायल-112 की टीम द्वारा एसकेएमसीएच ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है।
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आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी
फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं, यह सवाल भी उठता है कि जब किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं जाती है। औराई थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर धंधेबाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। उन्होंने बताया कि उसकी धर-पकड़ के लिए छापेमारी जारी है। वह कई बार शराब कारोबार के मामले में जेल जा चुका है।
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शराब डिलीवरी की सूचना पर पुलिस ने रोका
इसी बीच स्थानीय लोगों ने बताया कि सुभाष बैठा गाड़ी से शराब की डिलीवरी कर रहा है और उसकी डिक्की में शराब भरी हुई है। पुलिस ने उसे रोक दिया। बाइक पर दो लोग सवार थे। रोकने के साथ ही डिक्की में शराब देखकर वह भागने लगा और एक गैराज से लोहे की रॉड लेकर भागने लगा। इसी बीच चौकीदार मोहम्मद जैनुल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे उसके पैर पर रॉड लग गई और उसके दाहिने पैर की एड़ी की हड्डी टूट गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद शराब धंधेबाज अपने साथी के साथ मौके से भागने में सफल रहा। वहीं, घायल चौकीदार को डायल-112 की टीम द्वारा एसकेएमसीएच ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है।
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आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी
फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं, यह सवाल भी उठता है कि जब किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं जाती है। औराई थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर धंधेबाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। उन्होंने बताया कि उसकी धर-पकड़ के लिए छापेमारी जारी है। वह कई बार शराब कारोबार के मामले में जेल जा चुका है।