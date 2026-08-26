फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Bihar ›   Patna News ›   bihar flood alert nepal tibet cloudburst gandak river water level vaishali west champaran begusarai

अगले 48 घंटे अहम: नेपाल में तबाही के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा, 7 जिलों में अलर्ट; देखें प्रशासन की तैयारी

Wed, 26 Aug 2026 06:40 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Wed, 26 Aug 2026 06:40 PM IST
सार

तिब्बत में बादल फटने और नेपाल में भारी पानी आने के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंडक नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत कई जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है।

विज्ञापन
bihar flood alert nepal tibet cloudburst gandak river water level vaishali west champaran begusarai
बाढ़ आने की आंशका को लेकर बिहार में तैयारी तेज - फोटो : अमर उजाला
बिहार में संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तिब्बत में बुधवार सुबह बादल फटने और नेपाल में भारी पानी आने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। नेपाल के रास्ते आने वाले पानी का असर पश्चिम चंपारण से लेकर उत्तर बिहार के कई जिलों तक पड़ सकता है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।


अगले 48 घंटे बेहद अहम

नेपाल से आने वाले पानी को देखते हुए अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं। पानी का बहाव बढ़ने पर गंडक और गंगा नदी के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। संभावित बाढ़ का असर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों पर पड़ सकता है। खासकर गंडक और गंगा नदी के किनारे बसे निचले इलाकों में पानी घुसने का खतरा बताया गया है।
 
bihar flood alert nepal tibet cloudburst gandak river water level vaishali west champaran begusarai
बराज के सभी 36 गेट खोले गए - फोटो : अमर उजाला

वैशाली के इन इलाकों में विशेष सतर्कता

वैशाली जिला प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। वैशाली, लालगंज, हाजीपुर सदर, राघोपुर, बिदुपुर, देसरी, सहदेई बुजुर्ग और महनार प्रखंड के इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को स्थिति की जानकारी दी और प्रशासन की तैयारियों के बारे में बताया।

गंडक बराज के सभी 36 गेट खोले गए

जल संसाधन विभाग ने संभावित स्थिति को देखते हुए वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के सभी 36 गेट खोल दिए हैं। बराज पर मुख्यालय स्तर से अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में तकनीकी अधिकारियों की टीम तैनात की गई है। गंडक नदी बेसिन में आने वाले सभी जिलों को चेतावनी संदेश जारी कर दिया गया है।
bihar flood alert nepal tibet cloudburst gandak river water level vaishali west champaran begusarai
तैयारियों को देखने पहुंचे अधिकारी - फोटो : अमर उजाला
गंडक बराज से 86 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया

जल संसाधन विभाग के अनुसार, बुधवार दोपहर 12 बजे वाल्मीकिनगर गंडक बराज से करीब 86,000 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इसकी प्रवृत्ति बढ़ने की बताई गई है। नेपाल के देवघाट गेज स्थल पर नारायणी नदी का जलस्तर 4.77 मीटर दर्ज किया गया है। यहां खतरे का निशान 9 मीटर और चेतावनी स्तर 7.30 मीटर है। नदी में पानी बढ़ने पर देवघाट से गंडक बराज तक पानी पहुंचने में करीब 3.50 घंटे लग सकते हैं।

तटबंधों और निचले इलाकों पर लगातार नजर

जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। संभावित बाढ़ से निपटने के लिए राहत सामग्री का भंडारण किया जा रहा है और तटबंधों का लगातार निरीक्षण कराया जा रहा है। मुख्य सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर तटबंध के अंदर रहने वाली आबादी को माइकिंग के जरिए सूचना देने और जरूरत पड़ने पर समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी करने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
bihar flood alert nepal tibet cloudburst gandak river water level vaishali west champaran begusarai
गृह मंत्री अमित शाह - फोटो : एएनआई

NDRF और SDRF की टीमें तैनात होंगी

संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात किया जा रहा है। प्रशासन का फोकस लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और किसी भी आपात स्थिति में राहत-बचाव अभियान शुरू करने पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात कर संभावित संकट की जानकारी ली और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF को भी सक्रिय किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने की स्थिति की समीक्षा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव और जल संसाधन विभाग के सचिव के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड में रहने और हर जरूरी कार्रवाई समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
bihar flood alert nepal tibet cloudburst gandak river water level vaishali west champaran begusarai
बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड में जिला प्रशासन - फोटो : अमर उजाला
मुख्यमंत्री ने की स्थिति की समीक्षा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव और जल संसाधन विभाग के सचिव के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड में रहने और हर जरूरी कार्रवाई समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

बेगूसराय में भी प्रशासन अलर्ट

गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण बेगूसराय जिला प्रशासन ने भी बाढ़ से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रशासन ने जिले के 8 प्रखंडों की 39 पंचायतों के 189 गांवों को संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है। इनमें 37 ग्राम पंचायत और 2 नगर पंचायत शामिल हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed