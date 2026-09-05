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बिहार: ओटीए में 253 कैडेट बने सेना के अधिकारी, सेरेमनी में सजे कंधों पर सितारे; शपथ लेकर शुरू किया सैन्य सफर

Sat, 05 Sep 2026 01:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 05 Sep 2026 01:32 PM IST
सार

गयाजी स्थित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में शनिवार को आयोजित पासिंग आउट परेड में शॉर्ट सर्विस कमीशन (टेक्निकल) के 253 कैडेटों को भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्रदान किया गया। 

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Bihar: 253 Cadets Commissioned as Army Officers at OTA Gaya Passing Out Parade
गयाजी स्थित ओटीए की पासिंग आउट परेड में शानदार मार्च करते अधिकारी कैडेट - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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गयाजी स्थित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (OTA) में शनिवार को गर्व, अनुशासन और देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। शॉर्ट सर्विस कमीशन (टेक्निकल) के 253 युवा कैडेटों ने प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में नई जिम्मेदारी संभाली। शानदार पासिंग आउट परेड के बाद पिपिंग समारोह में उनके कंधों पर सितारे सजे और उन्होंने राष्ट्र सेवा की शपथ लेकर सैन्य जीवन की नई शुरुआत की।
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253 कैडेट बने भारतीय सेना के अधिकारी
अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (OTA), गयाजी में आयोजित चौथी शॉर्ट सर्विस कमीशन (टेक्निकल) पुरुष एवं महिला पासिंग आउट परेड में कुल 253 कैडेट भारतीय सेना में अधिकारी बने। इनमें एसएससी (टेक्निकल) पुरुष-65 के 218 और एसएससी (टेक्निकल) महिला-36 के 35 कैडेट शामिल रहे। प्रशिक्षण की अंतिम परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद सभी को भारतीय सेना में कमीशन प्रदान किया गया।
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वियतनाम के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने ली परेड की सलामी
समारोह के समीक्षा अधिकारी वियतनाम पीपुल्स आर्मी के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल Le Van Huong रहे। उन्होंने परेड की सलामी ली और कैडेटों की अनुशासित मार्चिंग, बेहतरीन ड्रिल तथा सैन्य कौशल की सराहना की। परेड का नेतृत्व अकादमी अंडर ऑफिसर पी. शशि कुमार ने किया।
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पी. शशि कुमार बने सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर
प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अकादमी अंडर ऑफिसर पी. शशि कुमार को सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित 'स्वॉर्ड ऑफ ऑनर' प्रदान किया गया। उन्होंने समग्र योग्यता क्रम (ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट) में पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक भी जीता और उन्हें गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला। वहीं, बटालियन अंडर ऑफिसर दीपक सिंह रावत ने दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक हासिल किया। उन्हें राजपूत रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। अकादमी कैडेट एडजुटेंट नवजीत सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता और उन्हें पैरा स्पेशल फोर्सेस में कमीशन दिया गया। इसके अलावा, कालीधार कंपनी को सर्वश्रेष्ठ कंपनी घोषित करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर से सम्मानित किया गया।

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युवा अधिकारियों को दिया नेतृत्व का संदेश
समीक्षा अधिकारी ने नव-नियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक युद्ध और नई तकनीकों के दौर में सेना के अधिकारियों को लगातार सीखते रहना होगा। उन्होंने नवाचार, मजबूत नेतृत्व और भारतीय सेना के मूल्यों को अपनाते हुए हर परिस्थिति में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया।

पिपिंग समारोह बना सबसे भावुक पल
पासिंग आउट परेड के बाद आयोजित पिपिंग समारोह पूरे आयोजन का सबसे भावुक क्षण रहा। परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में नव-नियुक्त अधिकारियों के कंधों पर सितारे लगाए गए। राष्ट्र सेवा की शपथ लेने के बाद सभी अधिकारियों ने गर्व के साथ अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की। समारोह में मौजूद परिजनों के लिए यह पल गर्व, खुशी और भावनाओं से भरा रहा।

 

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