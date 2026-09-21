ये लोग रहें अलर्ट: बुध नक्षत्र गोचर से इन 3 राशि वालों की बढ़ेगी टेंशन, 1 अक्तूबर तक बिगड़ेगा बजट

Mercury Nakshatra Transit 2026: 21 सितंबर को बुध ग्रह हस्त नक्षत्र में अपनी यात्रा को विराम देकर मंगल के चित्रा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। वह यहां 1 अक्तूबर 2026 तक रहेंगे। माना जा रहा है कि, बुध के शुभ-अशुभ प्रभाव का असर इस दौरान जातकों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ जातकों को करियर और कारोबार में मनचाही सफलता मिल सकती है। वहीं, कुछ राशियों को परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बनते हुए कामों में भी बाधाएं सामने आ सकती हैं। ऐसे में सावधानी बरतनी होगी। आइए इन राशियों को जानते हैं।