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ये लोग रहें अलर्ट: बुध नक्षत्र गोचर से इन 3 राशि वालों की बढ़ेगी टेंशन, 1 अक्तूबर तक बिगड़ेगा बजट

Mon, 21 Sep 2026 03:34 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 21 Sep 2026 03:34 PM IST
सार

Mercury Nakshatra Transit 2026: बुध का चित्रा नक्षत्र में गोचर कुछ राशियों का भाग्योदय कर सकता है। लेकिन कुछ राशि वालों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव भी आ सकते हैं। जातकों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं।

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Mercury Nakshatra Transit on 21 september these zodiac will face problems
Mercury Nakshatra Transit 2026 - फोटो : अमर उजाला

Mercury Nakshatra Transit 2026: 21 सितंबर को बुध ग्रह हस्त नक्षत्र में अपनी यात्रा को विराम देकर मंगल के चित्रा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। वह यहां 1 अक्तूबर 2026 तक रहेंगे। माना जा रहा है कि, बुध के शुभ-अशुभ प्रभाव का असर इस दौरान जातकों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ जातकों को करियर और कारोबार में मनचाही सफलता मिल सकती है। वहीं, कुछ राशियों को परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बनते हुए कामों में भी बाधाएं सामने आ सकती हैं। ऐसे में सावधानी बरतनी होगी। आइए इन राशियों को जानते हैं।


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Mercury Nakshatra Transit on 21 september these zodiac will face problems
Mercury Nakshatra Transit 2026 - फोटो : अमर उजाला

कन्या राशि
कन्या राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। धन को लेकर बनाया हुआ बजट बिगड़ सकता है। इस समय दोस्तों के साथ आपकी अनबन हो सकती है। हालांकि,  रिश्तों में प्रेम बढ़ सकता है। लेकिन मौसमी बीमारी से सतर्क रहें और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को नजरअंदाज करने की भूल न करें। इसके अलावा नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। माना जा रहा है कि, कन्या राशि के परीक्षाओं की तैयारी में लगे लोगों को अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी।
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Mercury Nakshatra Transit on 21 september these zodiac will face problems
Mercury Nakshatra Transit 2026 - फोटो : अमर उजाला

मकर राशि
मकर राशि वालों को सेहत को लेकर सावधानी रखनी होगी। कुछ जातकों को सिरदर्द या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए काम करना होगा। साझेदारी के साथ व्यापार में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी, लेकिन आपकी बात किसी को बुरी भी लग सकती हैं। नौकरी मनचाही न होने से मन थोड़ा परेशान रहेगा। इस समय किसी को धन उधार देना भारी पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ उलझने से बचें।
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Mercury Nakshatra Transit 2026 - फोटो : अमर उजाला

मीन राशि
मीन राशि वालों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, जिसका असर काम की गति पर पड़ सकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या जल्दबाजी करने से बचना होगा। प्रेम विवाह में बाधा आ सकती हैं। धन लाभ के लिए अधिक प्रयास आपको करने होंगे। कठिनाई भरे समय में आपका जीवनसाथी संबल प्रदान करेगा। हालांकि, बुध का प्रभाव आपके व्यापार पर असर डाल सकता है। नए लोगों पर अधिक भरोसा तनाव को बढ़ा सकता है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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