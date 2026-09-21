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लव राशिफल 22 सितंबर: वृषभ और वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में होगा बदलाव, पार्टनर से मिल सकता है सरप्राइज

Mon, 21 Sep 2026 03:31 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 21 Sep 2026 03:31 PM IST
सार

22 सितंबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कैसा रहेगा? जानें सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल। सितारों की चाल बताएगी कि प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी, रिश्तों में मिठास आएगी या किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 22 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
22 सितंबर का लव राशिफल - फोटो : अमर उजाला

Today Love Rashifal: प्यार और रिश्तों के लिहाज से 22 सितंबर 2026 का दिन सभी राशियों के लिए कुछ खास संकेत लेकर आ सकता है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का असर व्यक्ति के प्रेम जीवन, भावनाओं और रिश्तों में देखने को मिल सकता है। किसी राशि के जातकों के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, तो किसी को अपने पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर करने और खुलकर बातचीत करने का अवसर मिल सकता है। वहीं, जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए भी आज का दिन किसी खास व्यक्ति से जुड़ने या अपनी भावनाओं को समझने का संकेत दे सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, पार्टनर के साथ रिश्ते में प्यार और विश्वास बढ़ेगा या किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, तो आज का लव राशिफल आपके लिए उपयोगी हो सकता है। जानिए 22 सितंबर 2026 को मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के प्रेम जीवन से जुड़े ज्योतिषीय संकेत।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 22 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज आपकी लव लाइफ में रोमांस और उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ लंबे समय से कहीं घूमने जाने का विचार था, तो आज उस पर अमल करने का मौका मिल सकता है। साथ मिलकर बिताया गया समय रिश्ते में नजदीकियां बढ़ाएगा और आप दोनों के बीच प्यार और मजबूत होगा। अगर आप सिंगल हैं, तो अपने क्रश की कोई छोटी-सी बात भी आपका मूड खुश कर सकती है। उनकी मौजूदगी आपको अंदर से उत्साहित महसूस करा सकती है। दिल की बात कहने का मन हो तो जल्दबाजी के बजाय सही समय का इंतजार करें।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 22 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
आज प्रेम संबंधों के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण रह सकता है। जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते को परिवार या शादी से जुड़ा कोई नया मोड़ मिल सकता है। पार्टनर के साथ अकेले में समय बिताने और एक-दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा। हालांकि, सिंगल जातकों को अपने क्रश को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करीब देखकर थोड़ी जलन या बेचैनी महसूस हो सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। प्यार में भरोसा बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 22 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
आज रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की बात गलतफहमी पैदा कर सकती है। पार्टनर किसी सुनी-सुनाई बात को सच मानकर आपसे नाराज हो सकते हैं या आपके ऊपर संदेह कर सकते हैं। ऐसे में बहस करने के बजाय शांत रहकर अपनी बात स्पष्ट रूप से समझाना बेहतर रहेगा। छोटी-सी गलतफहमी को समय रहते दूर किया जा सकता है। सिंगल जातक आज पुराने रिश्ते या एक्स पार्टनर से जुड़ी यादों में खोए रह सकते हैं। अगर अतीत बार-बार याद आ रहा है, तो खुद को व्यस्त रखने और नई चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करें।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 22 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
आज प्रेम जीवन में सुखद माहौल बना रहेगा और शाम का समय खास तौर पर रोमांटिक हो सकता है। पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने, डिनर करने या शांत जगह पर साथ समय बिताने का प्लान बन सकता है। आप दोनों के बीच दिल की बातें होंगी और एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। अगर मन में कोई भावना काफी समय से छिपाकर रखी है, तो उसे प्यार और सहजता के साथ व्यक्त करें। आपकी ईमानदारी रिश्ते में मिठास बढ़ा सकती है। सिंगल जातकों के लिए भी किसी खास व्यक्ति से बातचीत की शुरुआत हो सकती है।

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