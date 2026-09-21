12 साल बाद सिंह में होगी गुरु की एंट्री, जनवरी 2027 तक इन राशि वालों को होगा मनचाहा लाभ और रहेंगे अच्छे दिन

Guru Singh Gochar 2026: 31 अक्तूबर 2026 को साल का बड़ा गोचर होने जा रहा है। इस दिन दोपहर 12 बजकर 01 मिनट पर गुरुदेव अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु करीब 87 दिनों तक इस राशि में रहेंगे और इस दौरान कुछ राशि वालों पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। सिंह राशि को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में भाग्य और ज्ञान के कारक गुरु के सिंह राशि में आने से खास संयोग बनेगा। इसके अलावा, मंगल ग्रह भी 12 नवंबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में दोनों ग्रहों का मिलन कुछ राशि वालों के लिए भाग्य के द्वार खोल सकता है। बड़ी सफलता मिलने से लेकर करियर, नौकरी, घर-परिवार और मान-सम्मान के मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।
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Guru Singh Gochar 2026
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों को मनचाही सफलता मिलने के योग हैं। इस दौरान नए लोगों से मुलाकात होगी, जो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। बड़ी बात यह है किस हर काम में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई घर खरीदने का सपना पूरा करने का प्रयास कर रहे थो, तो वह पूरा हो सकता है। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे और मनचाही नौकरी मिलने की संभावना है।
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सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए यह समय और भी खास रहने वाला है। आमदनी बढ़ने के साथ बचत बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं। आपको मनचाहा साथी भी मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन से लेकर मान-सम्मान और भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। इस समय संतान से जुड़ी परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी। धन से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलने की संभावना है। विवाह मार्ग की बाधाएं दूर होंगी।
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वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से समय अच्छा रह सकता है। नौकरी में मान-सम्मान बढ़ेगा और पद से जुड़ा कोई अच्छा अवसर भी मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। इस समय बैंक बैलेंस बढ़ने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के भी योग बन रहे हैं। कला के क्षेत्र में आप अच्छा नाम कमाएंगे। घर में किसी नई गाड़ी को आप लेकर आ सकते हैं। नौकरी के लिए सभी प्रसाय सफल होंगे। समय आपके लिए खास रहेगा, इसलिए कोई व्यापार भी आप करेंगे।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।