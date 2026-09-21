12 साल बाद सिंह में होगी गुरु की एंट्री, जनवरी 2027 तक इन राशि वालों को होगा मनचाहा लाभ और रहेंगे अच्छे दिन

1 of 4 Guru Singh Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला AI







Link Copied



Guru Singh Gochar 2026: 31 अक्तूबर 2026 को साल का बड़ा गोचर होने जा रहा है। इस दिन दोपहर 12 बजकर 01 मिनट पर गुरुदेव अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु करीब 87 दिनों तक इस राशि में रहेंगे और इस दौरान कुछ राशि वालों पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। सिंह राशि को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में भाग्य और ज्ञान के कारक गुरु के सिंह राशि में आने से खास संयोग बनेगा। इसके अलावा, मंगल ग्रह भी 12 नवंबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में दोनों ग्रहों का मिलन कुछ राशि वालों के लिए भाग्य के द्वार खोल सकता है। बड़ी सफलता मिलने से लेकर करियर, नौकरी, घर-परिवार और मान-सम्मान के मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।

शनि की साढ़ेसाती: अगले साल किस राशि पर चढ़ेगी साढ़ेसाती और किसे मिलेगी मुक्ति? यहां जानें नाम

2 of 4 Guru Singh Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

3 of 4 Guru Singh Gochar 2026 - फोटो : daily rashifal

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 Guru Singh Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला