राशिफल 22 सितंबर: मकर और कुंभ राशि वालों को मिलेगा किस्मत का साथ, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

1 of 13 22 सितंबर का राशिफल - फोटो : अमर उजाला







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आज का राशिफल, 22 सितंबर 2026: मंगलवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए अपने साथ अलग-अलग तरह के अवसर, चुनौतियां और बदलाव लेकर आया है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का असर आज आपके करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और सेहत पर देखने को मिल सकता है। कहीं रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं, तो कहीं जल्दबाजी में लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है। कुछ राशि के जातकों को धन से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को खर्च और निवेश के मामले में विशेष सावधानी बरतनी होगी। मेष से लेकर मीन राशि तक, आपके लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है? किस राशि के जातकों को करियर में मिल सकता है फायदा, किसे आर्थिक मामलों में बरतनी होगी सावधानी, प्रेम और परिवार के मामले में किसका दिन रहेगा खास और किन लोगों को अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है?

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मेष राशि

आज प्रेम आपके रिश्ते में ऐसी मिठास घोलेगा, जिसका असर पूरे दिन महसूस होगा। साथी के साथ बिताया हर पल रिश्ते को और गहरा बनाएगा। कारोबार में उतार-चढ़ाव जरूर आएंगे, लेकिन आपकी समझदारी हर स्थिति को संभाल लेगी। धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भविष्य में लाभ का रास्ता खोल सकता है। किसी को दिया हुआ उधार वापस मांगने का समय भी आ सकता है। बस लोगों की बातों से ज्यादा उनके इरादों को समझने की कोशिश करें, दिन काफी सुकून भरा रहेगा।

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वृषभ राशि

आज किस्मत आपके लिए कई खूबसूरत मौके लेकर आ सकती है। व्यापार में कोई बड़ा सौदा हाथ लगने से उत्साह बढ़ेगा और आपकी मेहनत रंग लाती नजर आएगी। माता-पिता का आशीर्वाद घर या प्रॉपर्टी से जुड़े किसी बड़े सपने को पूरा करने में मदद करेगा। जिम्मेदारियों को शानदार तरीके से निभाने पर सम्मान और प्रशंसा मिलेगी। सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता आपकी पहचान को और मजबूत करेगी। लंबे समय से अटका काम पूरा होते ही मन को ऐसी राहत मिलेगी, जिसका आपको काफी समय से इंतजार था।

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मिथुन राशि

आज आपकी प्रतिभा और रचनात्मकता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। कार्यक्षेत्र में आपके नए विचार चर्चा का विषय बन सकते हैं और कला, लेखन या क्रिएटिव कामों में मन खूब रमेगा। घर में किसी खास मेहमान के आगमन से माहौल खुशनुमा हो जाएगा। किसी सहयोगी की बात थोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन धैर्य आपका सबसे बड़ा सहारा रहेगा। यात्रा के दौरान मिली कोई महत्वपूर्ण जानकारी भविष्य में बड़ा फायदा दे सकती है। विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वालों के लिए भी उम्मीद की नई किरण नजर आ सकती है।

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