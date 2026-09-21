22 सितंबर का पंचाग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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22 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और अतिगंदा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 22 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।