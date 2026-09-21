22 सितंबर का पंचाग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 21 Sep 2026 06:32 PM IST
सार
22 September Ka Panchang: 20 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 22 September: 22 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और अतिगंदा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। आइए जानते हैं 22 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:46 − 12:34
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 22 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:08
सूर्यास्त का समय- 18:10
चन्द्रोदय- 15:43
चन्द्रास्त- 01:41
आज का अशुभ मुहूर्त - 22 सितंबर 2026
गुलिक काल: 12:10 − 13:40
राहुकाल: 15:10 − 16:40
यमगण्ड: 09:10 − 10:40
22 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन का चौघड़िया
रोग - 06:08 - 07:39
उद्वेग - 07:39 - 09:09
चर - 09:09 - 10:39
लाभ -10:39 - 12:09
अमृत -12:09 - 13:39
काल - 13:39 - 15:09
शुभ- 15:09 - 16:39
रोग - 16:39 - 18:09
22 सितंबर 2026, मंगलवार की रात का चौघड़िया
काल -18:09 - 19:39
लाभ - 19:39 - 21:09
उद्वेग - 21:09 - 22:39
शुभ- 22:39 - 00:09, 23 सितंबर
अमृत - 00:09 - 01:39, 23 सितंबर
चर- 01:39 - 03:09, 23 सितंबर
रोग - 03:09 - 04:39, 23 सितंबर
काल -04:39 - 06:09, 23 सितंबर
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आज का पंचांग- 22 सितंबर 2026
|तिथि
|एकादशी
|21:39 तक
|नक्षत्र
|उत्तराषाढ़ा
|06:58 तक
|प्रथम करण
|वणिजा
|08:54 तक
|द्वितीय करण
|विष्टि
|21:39 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|मंगलवार
|योग
|अतिगंदा
|16:23 तक
|सूर्योदय
|06:09
|सूर्यास्त
|18:10
|चंद्रमा
|मकर राशि में
|राहुकाल
|15:10 − 16:40
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:46 − 12:34
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:46 − 12:34
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 22 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:08
सूर्यास्त का समय- 18:10
चन्द्रोदय- 15:43
चन्द्रास्त- 01:41
आज का अशुभ मुहूर्त - 22 सितंबर 2026
गुलिक काल: 12:10 − 13:40
राहुकाल: 15:10 − 16:40
यमगण्ड: 09:10 − 10:40
22 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन का चौघड़िया
रोग - 06:08 - 07:39
उद्वेग - 07:39 - 09:09
चर - 09:09 - 10:39
लाभ -10:39 - 12:09
अमृत -12:09 - 13:39
काल - 13:39 - 15:09
शुभ- 15:09 - 16:39
रोग - 16:39 - 18:09
22 सितंबर 2026, मंगलवार की रात का चौघड़िया
काल -18:09 - 19:39
लाभ - 19:39 - 21:09
उद्वेग - 21:09 - 22:39
शुभ- 22:39 - 00:09, 23 सितंबर
अमृत - 00:09 - 01:39, 23 सितंबर
चर- 01:39 - 03:09, 23 सितंबर
रोग - 03:09 - 04:39, 23 सितंबर
काल -04:39 - 06:09, 23 सितंबर
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