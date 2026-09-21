मंगल गोचर से खुलेंगे प्रॉपर्टी बनाने के रास्ते, इन राशियों का पूरा हो सकता है घर और गाड़ी का सपना

1 of 5 Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सितंबर माह का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन बीते दिनों हुआ है। 18 सितंबर 2026 को मंगल मिथुन से कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं, ज्योतिष में मंगल को भूमि, मकान, संपत्ति, साहस, ऊर्जा और रक्त आदि का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में 18 सितंबर को प्रवेश कर चुके हैं जो, इस राशि में 12 नवंबर तक रहेंगे। कर्क राशि में पहले से देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से युति बनी हुई है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं और इस तरह के नीच राशि में मंगल का होना और वहां पहले से गुरु का विराजमान होना मंगल के नीचत्व में कमी लाएगा। मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से कुछ राशि के सपने और इच्छाएं पूरी होने के संकेत हैं। आइए जानते हैं किन-किन राशियों को मिलेगा ये लाभ।

2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का कर्क राशि में गोचर बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। मेष राशि के लिए मंगल का गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में हुआ, जिससे इस राशि के जातकों को घर, भूमि, भवन, वाहन और सुखों से संबंधित लाभ मिल सकता है। मंगल का गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में हुआ है जिससे जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको कोई उपलब्धि मिल सकती है। इस दौरान मेष राशि वालों को घर या जमीन आदि की खरीदारी के लिए कुछ बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान आपके की सपने पूरे भी होंगे।

3 of 5 वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala

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4 of 5 धनु राशि - फोटो : amar ujala

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5 of 5 मीन राशि - फोटो : amar ujala