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मंगल का कर्क राशि में गोचर: जानिए मकर, कुंभ और मीन राशि पर आने वाले दिनों में कैसा रहेगा असर ?

Mon, 21 Sep 2026 01:38 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 21 Sep 2026 01:38 PM IST
सार

मंगल अब कर्क राशि में हैं, जो 12 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं मंगल के गोचर से मकर, कुंभ और मीन राशि पर कैसा होगा प्रभाव ?

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मंगल का कर्क राशि में गोचर - फोटो : amar ujala
ग्रहों के सेनापति, महान पराक्रमी और साहसी ग्रह माने वाले मंगल अब राशि परिवर्तन करने के बाद कर्क राशि में पहुंच गए है। आपको बता दें कि 18 सितंबर को मंगल मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, जो 12 नवंबर तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से गुरु संग युति भी बनी गई है ,जिससे मंगल के नीचत्व का अशुभ प्रभाव काफी घट गया है। आइए जानते हैं मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा। 
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मकर राशि - फोटो : amar ujala
मकर राशि
  • मकर राशि वालों के लिए मंगल का कर्क राशि में गोचर करने से इनके सप्तम भाव में प्रभाव रहेगा। 
  • इस दौरान आपकी किसी के साथ साझेदारी और व्यावसायिक मामलों में नए-नए तरह के अवसर देखने को मिलेंगे। 
  • मंगल के आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करने से आपको कानूनी मामलों में राहत मिलेगी। 
  • दांपत्य जीवन में सुख और साथी का अच्छा प्यार मिलेगा और आर्थिक पक्ष में स्थिरिता और मजबूती आएगी। 

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कुंभ राशि - फोटो : amar ujala
कुंभ राशि
  • कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का कर्क राशि में गोचर करने से आपकी राशि के षष्ठम भाव में होगा। 
  • षष्ठम भाव नौकरी, ऋण, वाद-विवाद, शत्रु और प्रतियोगित से संबंधित होता है। 
  • इस दौरान आपके कई काम जो लंबे समय से अटके हुए थे उनके आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। 
  • नई-नई तरह की योजनाओं को बनाने में आपको पक्ष मजबूत रहेगा। 
  • आर्थिक पक्षों में मजबूती आएगी और लेन-देन के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। 

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मीन राशि - फोटो : amar ujala
मीन राशि
  • मीन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा। जिससे प्रेम संबंध, संतान और निवेश से जुड़े मामलों में असर हो सकता है। 
  • करियर-कारोबार में कोई नई योजना बन सकती है। इसके अलावा जमीन-जायदाद के मामलों में कुछ बेहतरीन अवसर मिल सकता है। 
  • निवेश संबंधी मामलों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा। लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचना होगा। 
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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