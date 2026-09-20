मंगल का कर्क राशि में गोचर: जानिए मकर, कुंभ और मीन राशि पर आने वाले दिनों में कैसा रहेगा असर ?

ग्रहों के सेनापति, महान पराक्रमी और साहसी ग्रह माने वाले मंगल अब राशि परिवर्तन करने के बाद कर्क राशि में पहुंच गए है। आपको बता दें कि 18 सितंबर को मंगल मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, जो 12 नवंबर तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से गुरु संग युति भी बनी गई है ,जिससे मंगल के नीचत्व का अशुभ प्रभाव काफी घट गया है। आइए जानते हैं मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा।