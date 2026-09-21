फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Religion ›   Parivartini Ekadashi 2026 rashi anusar upay vishnu lakshmi kripa Ekadashi remedies

परिवर्तिनी एकादशी 2026: राशि अनुसार करें ये उपाय, बरसेगी लक्ष्मी-नारायण की कृपा

Mon, 21 Sep 2026 01:38 PM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 21 Sep 2026 01:38 PM IST
सार

भाद्रपद मास की परिवर्तिनी एकादशी को जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। जलझूलनी एकादशी पर राशि के अनुसार कुछ उपाय करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने की मान्यता है।

विज्ञापन
Parivartini Ekadashi 2026 rashi anusar upay vishnu lakshmi kripa Ekadashi remedies
परिवर्तिनी एकादशी 2026 - फोटो : AI

हिंदू पंचांग में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष माना गया है। साल में 24 एकादशी आती हैं और हर महीने शुक्ल व कृष्ण पक्ष में एक-एक एकादशी पड़ती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का मार्ग प्रशस्त होता है।



भाद्रपद मास की परिवर्तिनी एकादशी को जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। जलझूलनी एकादशी पर राशि के अनुसार कुछ उपाय करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने की मान्यता है।
Parivartini Ekadashi 2026 rashi anusar upay vishnu lakshmi kripa Ekadashi remedies
राशि के अनुसार करें उपाय - फोटो : adobe stock

वैदिक पंचांग के अनुसार, परिवर्तिनी एकादशी 22 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 21 सितंबर की रात करीब 8 बजे आरंभ होगी और 22 सितंबर की रात लगभग 9:43 बजे समाप्त होगी।

राशि के अनुसार करें उपाय
मेष राशि: मेष राशि के जातक इस दिन भगवान विष्णु को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। श्रद्धा के साथ पूजा करने से शुभ फल मिलने की मान्यता है।

वृषभ राशि: वृषभ राशि वाले जलझूलनी एकादशी पर सफेद वस्तुओं का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातक श्रीहरि को हरे रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इसे भगवान विष्णु की कृपा पाने का उपाय माना जाता है।
 

Parivartini Ekadashi 2026 rashi anusar upay vishnu lakshmi kripa Ekadashi remedies
राशि के अनुसार करें उपाय - फोटो : adobe stock

कर्क राशि: कर्क राशि वाले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

सिंह राशि: सिंह राशि के जातक विष्णु भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाएं और स्वयं भी पीले रंग के कपड़े पहनें। यह उपाय शुभता से जुड़ा माना जाता है।

कन्या राशि: आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे कन्या राशि के जातक सफेद मिठाई में केसर मिलाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद प्रसाद का वितरण करें।
 

विज्ञापन
विज्ञापन
Parivartini Ekadashi 2026 rashi anusar upay vishnu lakshmi kripa Ekadashi remedies
राशि के अनुसार करें उपाय - फोटो : adobe

तुला राशि: तुला राशि वाले इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह उपाय दांपत्य जीवन में प्रेम और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है।

वृश्चिक राशि: नौकरी और कारोबार में उन्नति की कामना रखने वाले वृश्चिक राशि के जातक गुड़ का दान करें। इसे श्रीहरि की कृपा पाने का सरल उपाय माना जाता है।

धनु राशि: धनु राशि के लोग पीले वस्त्र, पीला चंदन और पीले फलों का दान करें। भगवान विष्णु की पूजा के साथ यह उपाय करना शुभ माना जाता है।
 

विज्ञापन
Parivartini Ekadashi 2026 rashi anusar upay vishnu lakshmi kripa Ekadashi remedies
राशि के अनुसार करें उपाय - फोटो : adobe stock

मकर राशि: मकर राशि के जातक भगवान विष्णु को दही और इलायची का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे श्रीहरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

कुंभ राशि: कुंभ राशि के लोग पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यता में इसे शुभ और कल्याणकारी उपाय माना गया है।

मीन राशि: मीन राशि के जातक जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन या जरूरी वस्तुओं का दान करें। साथ ही भगवान विष्णु को मिश्री का भोग लगाना शुभ माना जाता है।

पितृपक्ष 2026: घर में जरूर लाएं ये चीजें, पितरों की शांति के लिए मानी जाती हैं शुभ
अनंत सूत्र: अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधते हैं 14 गांठों वाला धागा? जानें इसका धार्मिक महत्व

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed