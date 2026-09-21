परिवर्तिनी एकादशी 2026: राशि अनुसार करें ये उपाय, बरसेगी लक्ष्मी-नारायण की कृपा

1 of 5 परिवर्तिनी एकादशी 2026 - फोटो : AI







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हिंदू पंचांग में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष माना गया है। साल में 24 एकादशी आती हैं और हर महीने शुक्ल व कृष्ण पक्ष में एक-एक एकादशी पड़ती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का मार्ग प्रशस्त होता है।



भाद्रपद मास की परिवर्तिनी एकादशी को जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। जलझूलनी एकादशी पर राशि के अनुसार कुछ उपाय करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने की मान्यता है।

2 of 5 राशि के अनुसार करें उपाय - फोटो : adobe stock

वैदिक पंचांग के अनुसार, परिवर्तिनी एकादशी 22 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 21 सितंबर की रात करीब 8 बजे आरंभ होगी और 22 सितंबर की रात लगभग 9:43 बजे समाप्त होगी।



राशि के अनुसार करें उपाय

मेष राशि: मेष राशि के जातक इस दिन भगवान विष्णु को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। श्रद्धा के साथ पूजा करने से शुभ फल मिलने की मान्यता है।



वृषभ राशि: वृषभ राशि वाले जलझूलनी एकादशी पर सफेद वस्तुओं का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।



मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातक श्रीहरि को हरे रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इसे भगवान विष्णु की कृपा पाने का उपाय माना जाता है।



3 of 5 राशि के अनुसार करें उपाय - फोटो : adobe stock

कर्क राशि: कर्क राशि वाले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।



सिंह राशि: सिंह राशि के जातक विष्णु भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाएं और स्वयं भी पीले रंग के कपड़े पहनें। यह उपाय शुभता से जुड़ा माना जाता है।



कन्या राशि: आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे कन्या राशि के जातक सफेद मिठाई में केसर मिलाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद प्रसाद का वितरण करें।



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4 of 5 राशि के अनुसार करें उपाय - फोटो : adobe

तुला राशि: तुला राशि वाले इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह उपाय दांपत्य जीवन में प्रेम और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है।



वृश्चिक राशि: नौकरी और कारोबार में उन्नति की कामना रखने वाले वृश्चिक राशि के जातक गुड़ का दान करें। इसे श्रीहरि की कृपा पाने का सरल उपाय माना जाता है।



धनु राशि: धनु राशि के लोग पीले वस्त्र, पीला चंदन और पीले फलों का दान करें। भगवान विष्णु की पूजा के साथ यह उपाय करना शुभ माना जाता है।



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