सूर्य गोचर 2026 :तुला राशि में गोचर करेंगे सूर्य, कैसा रहेगा कर्क, सिंह और कन्या राशि पर प्रभाव ?

17 अक्तूबर 2026 को तुला संक्रांति है। सूर्य 17 अक्तूबर को कन्या राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए तुला राशि में गोचर करेंगे, जहां ये एक महीने तक रहेंगे फिर इसके बाद मंगल के स्वामित्व वाली राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे। तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। ऐसे में सभी 12 राशियों के ऊपर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आइए जानते हैं सूर्य के तुला राशि में गोचर करने से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों पर किस तरह का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।