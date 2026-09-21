सूर्य गोचर 2026 : करियर-कारोबार के लिए लिहाज से कैसा रहेगा मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर प्रभाव ?





ज्योतिष में सूर्य को सभी नौ ग्रहों का राजा माना गया है। इसके अलावा सूर्य आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और पिता कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य हर एक माह राशि परिवर्नत करते हैं जिसे सूर्य संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य अभी कन्या राशि में हैं और 17 अक्तूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, सूर्य 17 अक्तूबर को शाम करीब 7 बजकर 51 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो इस राशि में 16 नवंबर तक रहेंगे। फिर इसके बाद मंगल के स्वामित्व वाली राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों पर कैसा होगा असर।