शनि की राशि में चंद्रमा के गोचर से इन राशियों को बढ़ सकती है परेशानियां, धन हानि के संकेत

1 of 4 मकर राशि में चंद्रमा का गोचर - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिष में चंद्रमा को सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। चंद्रमा लगभग एक राशि में ढाई दिन रहते हैं फिर इसके बाद अगली राशि में गोचर करते हैं। चंद्रमा मन, भावनाओं, जल और मानसिक स्थिति आदि का कारक ग्रह मान जाता है। आपको बता दें इस समय चंद्रमा शनि के स्वामित्व वाली राशि मकर में हैं, जो 23 सितंबर की रात तक रहेंगे। चंद्रमा का न्याय और कर्मफलदाता के घर में प्रवेश करने से कुछ राशियों को परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान आपके कामकाज में तनाव बढ़ सकता है। अचानक से खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। मानसिक उलझनें रहेंगी। ऐसे में आइए जानते हैं चंद्रमा का शनि की राशि में जाना किन राशियों के लिए मुश्किलें आ सकती है।

2 of 4 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

चंद्रमा का मकर राशि में गोचर मिथुन राशि वालों के लिए कुछ मुश्किलों से भरा हुआ हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर आठवें भाव में है। जिससे अचानक से जीवन में बदलाव और अनिश्चिता आ सकती है। ऐसे में इस दौरान आपको कामकाज में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। अचानक से धन खर्चों में में वृद्धि हो सकती है। पैसों से संबंधित मामलों में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। लेन-देन के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतें। किसी दूसरे के मामलों में वाद-विवाद करने से आपको बचना होगा। सेहत में लापरवाही आपके लिए भारी हो सकती है।

3 of 4 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर छठे भाव में होगी, कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। ऐसे में चंद्रमा के मकर राशि में रहने के दौरान कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। इस बीच आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी सकती है। आपको अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। सेहत के मामलों में आपको लापरवाही से बचना हो और संतुलित जीवन और खान-पान का ध्यान रखना होगा।

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