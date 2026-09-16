भाग्यशाली राशियां: गजकेसरी योग से इन राशि वालों को बिजनेस में होगा बंपर लाभ, पूरे होंगे अधूरे सपने

Gajkesari Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी योग को बेहद शुभ और प्रभावशाली योग माना जाता है। मान्यता है कि यह योग शक्ति, मान-सम्मान और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसका शुभ प्रभाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ उसके ज्ञान, कला और कौशल में भी निखार ला सकता है। यही वजह है कि, गुरु और चंद्रमा की युति से बनने वाला गजकेसरी योग जब बनता है, तो इसका प्रभाव कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इस दौरान जातकों की किस्मत चमकने के साथ अटके हुए कामों में भी गति आने के योग बनते हैं और मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 4 अक्तूबर को चंद्रमा कर्क राशि में गुरु के साथ मिलकर गजकेसरी योग बनाएंगे। ऐसे में अक्तूबर की शुरुआत होते ही कुछ राशि वालों के लिए यह योग लाभकारी परिणाम लेकर आ सकता है। व्यापार में नए अवसर मिलने के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत होने और अधूरे सपनों को पूरा करने के रास्ते खुल सकते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को गजकेसरी योग का विशेष लाभ मिल सकता है।



