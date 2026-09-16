फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   guru gochar 2026 jupiter transit in leo on 31 october these zodiac sign will be lucky

गुरु कर्क से सिंह राशि में 31 अक्तूबर को करेंगे गोचर, इन राशियों को करियर में मिलेगी कामयाबी

Wed, 16 Sep 2026 05:45 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 16 Sep 2026 05:45 PM IST
सार

31 अक्तूबर को ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे जिससे कुछ राशियों के जीवन पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव।

विज्ञापन
guru gochar 2026 jupiter transit in leo on 31 october these zodiac sign will be lucky
गुरु का सिंह राशि में परिवर्तन - फोटो : अमर उजाला

ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य, विवाह, संतान, ज्ञान, धन, शिक्षा और विस्तार आदि के कारक ग्रह माना जाता है। गुरु एक राशि में करीब 13 महीनों तक रहते हैं फिर इसके बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं। वर्तमान में गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में मौजूद हैं और अब करीब 12 वर्षों बाद सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 31 अक्तूबर 2026 को गुरु कर्क राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए सिंह राशि में गोचर करेंगे। गुरु सिंह राशि में 25 जनवरी 2027 तक रहेंगे, फिर इसके बाद दोबारा से कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। गुरु के सिंह राशि में गोचर करने से कई राशियों के आर्थिक और करियर के मामले में नए-नए तरह के अवसर मिलेंगे।

guru gochar 2026 jupiter transit in leo on 31 october these zodiac sign will be lucky
मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि पर गुरु के गोचर का असर
मेष राशि वालों के लिए गुरु पंचम भाव में गोचर होंगे। पंचम भाव शिक्षा और संतान से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में गुरु के सिंह राशि में गोचर करने से नौकरी और व्यापार में कई तरह के सुनहरे मौके मिल सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। नई-नई योजनाओं का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। 

guru gochar 2026 jupiter transit in leo on 31 october these zodiac sign will be lucky
वृषभ राशि - फोटो : amar ujala
वृषभ राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव
ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, वृषभ राशि वालों के लिए गुरु चौथे भाव में गोचर करेंगे। कुंडली का चौथा भाव घर, संपत्ति, वाहन, सुख और माता से संबंधित होता है। इस दौरान संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको अच्छा लाभ होता है दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। लेन-देन के मामलों में आपका पक्ष मजबूत होगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन
guru gochar 2026 jupiter transit in leo on 31 october these zodiac sign will be lucky
कर्क राशि - फोटो : amar ujala
कर्क राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव
कर्क राशि वालों के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर आपके लिए शुभ और अच्छे परिणाम दिलाने वाला साबित होगा। इस दौरान आय के नए-नए स्त्रोत बन सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों वेतन में वृद्धि के साथ-साथ नई तरह की जिम्मेदारियां मिल सकती है। जो लोग कारोबार में हैं और कहीं उनका धन रुका हुआ है उनको वापस मिल सकता है। परिवार के सदस्यों संग कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। 
विज्ञापन
guru gochar 2026 jupiter transit in leo on 31 october these zodiac sign will be lucky
कुंभ राशि - फोटो : amar ujala
कुंभ राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव
कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। नौकरीपेशा जातकों को नए तरह के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नए तरह के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को नए तरह के संपर्कों का लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी। गुरु के सिंह राशि में गोचर करने से आय के नए-नए रास्ते खुलेंगे।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed