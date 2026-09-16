गुरु कर्क से सिंह राशि में 31 अक्तूबर को करेंगे गोचर, इन राशियों को करियर में मिलेगी कामयाबी

1 of 5 गुरु का सिंह राशि में परिवर्तन - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य, विवाह, संतान, ज्ञान, धन, शिक्षा और विस्तार आदि के कारक ग्रह माना जाता है। गुरु एक राशि में करीब 13 महीनों तक रहते हैं फिर इसके बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं। वर्तमान में गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में मौजूद हैं और अब करीब 12 वर्षों बाद सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 31 अक्तूबर 2026 को गुरु कर्क राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए सिंह राशि में गोचर करेंगे। गुरु सिंह राशि में 25 जनवरी 2027 तक रहेंगे, फिर इसके बाद दोबारा से कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। गुरु के सिंह राशि में गोचर करने से कई राशियों के आर्थिक और करियर के मामले में नए-नए तरह के अवसर मिलेंगे।

2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि पर गुरु के गोचर का असर

मेष राशि वालों के लिए गुरु पंचम भाव में गोचर होंगे। पंचम भाव शिक्षा और संतान से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में गुरु के सिंह राशि में गोचर करने से नौकरी और व्यापार में कई तरह के सुनहरे मौके मिल सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। नई-नई योजनाओं का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा।

3 of 5 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, वृषभ राशि वालों के लिए गुरु चौथे भाव में गोचर करेंगे। कुंडली का चौथा भाव घर, संपत्ति, वाहन, सुख और माता से संबंधित होता है। इस दौरान संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको अच्छा लाभ होता है दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। लेन-देन के मामलों में आपका पक्ष मजबूत होगा।

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4 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि पर गुरु गोचर का प्रभाव

कर्क राशि वालों के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर आपके लिए शुभ और अच्छे परिणाम दिलाने वाला साबित होगा। इस दौरान आय के नए-नए स्त्रोत बन सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों वेतन में वृद्धि के साथ-साथ नई तरह की जिम्मेदारियां मिल सकती है। जो लोग कारोबार में हैं और कहीं उनका धन रुका हुआ है उनको वापस मिल सकता है। परिवार के सदस्यों संग कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं।

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5 of 5 कुंभ राशि - फोटो : amar ujala