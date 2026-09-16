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बुध उदय से इन 3 राशियों को मिल सकती है सफलता, कारोबार में भी बनेंगे फायदे के योग

Wed, 16 Sep 2026 12:33 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 16 Sep 2026 12:33 PM IST
सार

Budh Uday 2026: ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह का उदय कुछ राशियों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। इस दौरान करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिलने के संकेत हैं। आइए जानते हैं वे 3 राशियां कौन-सी हैं।

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Mercury Rise to Bring Positive Changes 3 Zodiac Signs May Enjoy 32 Days of Growth
बुध उदय 2026 - फोटो : amar ujala

ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल को जीवन में आने वाले बदलावों से जोड़कर देखा जाता है। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्क, संचार, व्यापार और निर्णय लेने की क्षमता का कारक माना जाता है। यही वजह है कि बुध की स्थिति में होने वाला बदलाव व्यक्ति के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित कर सकता है। सितंबर 2026 में बुध ग्रह अपनी ही राशि कन्या में उदित होने जा रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुध की यह स्थिति कुछ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रह सकती है। इस दौरान कामकाज में नए अवसर मिलने, आर्थिक स्थिति बेहतर होने और रुके हुए मामलों में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। रिश्तों में भी संवाद बेहतर होने से गलतफहमियां कम हो सकती हैं।

Mercury Rise to Bring Positive Changes 3 Zodiac Signs May Enjoy 32 Days of Growth
18 सितंबर 2026 को शाम 7 बजकर 9 मिनट पर बुध कन्या राशि में उदय होंगे। - फोटो : freepik

कन्या राशि में बुध का उदय कब होगा?
पंचांग और ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 18 सितंबर 2026 को शाम 7 बजकर 9 मिनट पर बुध कन्या राशि में उदय होंगे। इसके बाद लगभग 32 दिनों तक बुध उदित अवस्था में रहेंगे। इस अवधि में बुध का प्रभाव अलग-अलग राशियों पर अलग तरह से देखने को मिल सकता है। खासतौर पर वृषभ, कर्क और मकर राशि के जातकों के लिए यह समय करियर, धन और कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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यदि आप सोच-समझकर रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ के अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का उदय रचनात्मकता और बुद्धि को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। पंचम भाव में बुध की स्थिति से आपकी सोचने-समझने और सही रणनीति बनाने की क्षमता मजबूत हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों के काम करने के तरीके और नए आइडिया वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके चलते आपको कोई नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी यह अवधि योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने की हो सकती है। यदि आप सोच-समझकर रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि जोखिम वाले निवेश और सट्टेबाजी जैसे मामलों में सावधानी बरतना आपके लिए बेहतर रहेगा।

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आर्थिक स्थिति में भी सुधार की संभावना बन सकती है। - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए बुध का उदय आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी कर सकता है। तीसरे भाव में बुध का प्रभाव आपको अपने फैसले पूरे आत्मविश्वास के साथ लेने में मदद कर सकता है। पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान मिलने के रास्ते खुल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार की संभावना बन सकती है। काम के सिलसिले में यात्रा या नए लोगों से संपर्क भी लाभदायक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी परेशानियों में राहत मिलने के संकेत हैं। किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

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कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है और मान-सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। - फोटो : amar ujala

मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए बुध का उदय भाग्य और करियर के लिहाज से सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नवम भाव में बुध की स्थिति उच्च शिक्षा, भाग्य और पेशेवर जीवन से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर दे सकती है। नौकरी करने वालों को मनचाही जगह ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है और मान-सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर भी बन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी यह अवधि उत्साह बढ़ाने वाली हो सकती है। कारोबारियों को व्यापार के विस्तार के लिए नए मौके मिल सकते हैं और किसी नई योजना पर काम शुरू करने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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