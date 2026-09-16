बुध गोचर से इन राशि वालों को करियर-परीक्षा में मिलेंगे अच्छे रिजल्ट, अक्तूबर-नवंबर तक रहेंगे अच्छे दिन

Mercury Transit 2026: 26 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर बुध ग्रह तुला में प्रवेश कर रहे हैं। बुध ग्रह इस राशि में 2 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। तुला राशि में पहले से शुक्र भी विराजमान हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध और शुक्र दोनों को शुभ ग्रह माना जाता है। दरअसल, बुध ग्रह को वाणी, संवाद, बुद्धि और व्यापार का कारक माना जाता है, तो वहीं शुक्र सुख-सौभाग्य, प्रेम, कला और विलासिता के प्रतीक हैं। ऐसे में दोनों ग्रहों की ऊर्जाओं का यह अनोखा संयोग कुछ राशि वालों के लिए विशेष फलदायी साबित हो सकता है। इस दौरान जातकों को मनचाही सफलता, कला के क्षेत्र में निखार और नए लोगों से मिलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही व्यापार को लेकर भी सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बन सकते हैं। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।