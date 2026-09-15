मंगल और गुरु की महायुति से इन 3 राशि वालों का चमकेगा समय, मिलेगी सफलता और सपने होंगे पूरे

1 of 4 Mangal Guru Yuti In Kark Rashi 2026 - फोटो : अमर उजाला AI







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Mangal Guru Yuti In Kark Rashi 2026: मंगल ग्रह 18 सितंबर 2026 को शाम 05 बजकर 03 मिनट पर कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि, इस राशि में पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और मंगल के बीच गहरी मित्रता मानी जाती है। ऐसे में चंद्रमा की राशि कर्क में गुरु और मंगल की युति का संयोग कुछ राशि वालों के जीवन में बड़ी सफलता लेकर आ सकता है। इस दौरान जातकों को अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए सही मार्गदर्शन मिलने के साथ व्यापार विस्तार और धन से जुड़े कई नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लंबे समय से अटके कामों में गति आने और योजनाओं को सफल बनाने के भी योग बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां।

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