मंगल और गुरु की महायुति से इन 3 राशि वालों का चमकेगा समय, मिलेगी सफलता और सपने होंगे पूरे

Mangal Guru Yuti In Kark Rashi 2026: मंगल ग्रह 18 सितंबर 2026 को शाम 05 बजकर 03 मिनट पर कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि, इस राशि में पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और मंगल के बीच गहरी मित्रता मानी जाती है। ऐसे में चंद्रमा की राशि कर्क में गुरु और मंगल की युति का संयोग कुछ राशि वालों के जीवन में बड़ी सफलता लेकर आ सकता है। इस दौरान जातकों को अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए सही मार्गदर्शन मिलने के साथ व्यापार विस्तार और धन से जुड़े कई नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लंबे समय से अटके कामों में गति आने और योजनाओं को सफल बनाने के भी योग बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां।
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Mangal Guru Yuti In Kark Rashi 2026
- फोटो : अमर उजाला
कर्क राशि
कर्क राशि वालों को कारोबार को आगे बढ़ाने के कई अच्छे मौके प्राप्त हो सकते हैं। आपको कार्यक्षेत्र और व्यापार में अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है। पुराने निवेश से आर्थिक फायदा मिलने की संभावना है। लंबे समय से अटके कामों में भी गति आ सकती है और कोई महत्वपूर्ण योजना पूरी होने के योग बनेंगे। इस दौरान यात्रा का मौका मिल सकता है। आप तीर्थयात्रा का भी लाभ ले पाएंगे। इस दौरान आपकी नेतृत्व झमता निखरकर सामने आएगी। प्रभावशाली लोगों से संबंध बनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा और उनके सहयोग से भविष्य में नए अवसर मिल सकते हैं।
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कन्या राशि
कन्या राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से परिवार में प्रसन्नता का माहौल बनेगा। इस दौरान आप अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और जरूरी कामों पर पूरा फोकस करने में सफल रहेंगे। उच्च पद बैठे लोगों से सराहना मिलेगी। परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण मामले में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आपकी मेहनत और सही निर्णय भविष्य में आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी।
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मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए यह समय खास और लाभकारी रहने वाला है। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। मानसिक तनाव कम होने से आप अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। इस दौरान आपके कुछ नए संपर्क बन सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। कारोबार और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिलने के साथ किसी महत्वपूर्ण योजना पर आगे बढ़ने का मौका भी मिल सकता है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।